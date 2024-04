El elogio del DT de Brighton al Colo Barco tras su partido ante Manchester City

El exjugador de Boca, Valentín Barco, jugó por primera vez de titular desde su llegada a principios de año con la camiseta del Brighton en la dura derrota por 4-0 ante el Manchester City de la Premier League.

Si bien el joven lateral tuvo un error que le permitió a los Citizens ponerse 3-0, pero su desempeño fue bueno a pesar de los errores cometidos. Es que cabe destacar que le tocó bailar con la más fea: los ataques de Phil Foden y los desbordes de Kyle Walker.

Asimismo, el entrenador Roberto De Zerbi decidió no reemplazarlo y jugó hasta el pitazo final. En la conferencia de prensa, afirmó: “Fue el mejor jugador de la cancha para nosotros”. El italiano lo bancó pese a sus errores, ya que el nivel colectivo del equipo fue bastante malo.

¡NO, COLO! Barco se confió y Foden aprovechó para el TERCERO de City vs. Brighton. 📺 Mirá la #Premier en #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/d5Uead8nIu

“Cometimos errores, pero tenemos que aceptar los errores porque, para Valentín Barco, era el primer partido en la Premier League”, declaró ante los medios, en un fuerte espaldarazo para el chico de 19 años.

En tanto, el mismo Barco hizo un análisis sobre su debut como titular: “Estoy triste por la derrota, no era lo que queríamos. Buscábamos ganar el partido, pero sabíamos también que el City es un equipo muy grande, que ganó todo. Fue doloroso, pero por otra parte me siento contento por el debut, y más contra este equipo y en nuestra cancha”.

Congratulations on your first #PL start, Valentin! 🤩👏 pic.twitter.com/nEM23meA3X