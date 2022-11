El entrenador del PSG desmintió que Messi le pidió no jugar hasta el Mundial

Christopher Galtier, entrenador del PSG; en una conferencia de prensa negó que Lionel Messi le pidió no jugar hasta que empiece el Mundial de Qatar. Gentileza.

Después de la noticia que confirmó la ausencia de Lionel Messi en el partido que el PSG jugará mañana con Lorient por la fecha 14 de la Ligue 1, el entrenador del equipo francés Christopher Galtier en conferencia de prensa aseguró que ni el astro argentino ni ningún otro integrante del plantel le pidió no jugar hasta el Mundial de Qatar.

“Ningún jugador me pidió de no jugar antes del Mundial. No está en la mentalidad de estos grandes campeones con los que cuenta nuestro plantel. Estarán atentos a pesar de todo a su estado de forma y a la menor alerta muscular”, afirmó el entrenador francés.

Luego, Galtier agregó que “no podemos ocultar la situación de que los jugadores pueden tener este miedo de no ir al Mundial. Pero a menudo les comento que hay que jugar duro, sin restricciones. Es la mejor manera de prepararse para un certamen tan importante”.

“Jugamos cada tres días. Será el partido 23, cuento los que tienen las selecciones. Nos encontramos en una temporada única, con una agenda muy apretada. No hay que ocultarlo. Genera cansancio y requiere mucha energía encadenar las semanas a tres días. Obviamente, estamos un poco sin energía. Participar en el Mundial genera ese miedo a lesionarse”, afirmó Galtier.

Lionel Messi será de baja por tercera vez en un partido del PSG, que mañana jugará por la Ligue 1, en la previa alMundial de Qatar. Gentileza.

En relación con Messi y su gran presente en el PSG, el astro argentino faltará por tercera vez en la temporada a un partido con el equipo francés: a comienzos de octubre último sufrió una molestia en el gemelo contra Benfica por Champions League, por lo que después estuvo dos partidos afuera en el cruce con Reims por Ligue 1 y en la revancha contra los portugueses.