El equipo de la MLS que busca a Neymar: ¿será rival de Lionel Messi?

Neymar no tuvo el nivel esperado en el 2024. Luego de superar sus graves lesiones, el astro brasileño volvió a las canchas recién a fines de temporada y a días de iniciar el 2025 ya marcó su primer gol en un amistoso. Sin embargo, su continuidad en Arabia Saudita no está asegurada y un equipo de la MLS ya lo tiene en el radar, aunque no sería el Inter Miami.

Si bien en un primer momento se rumoreaba que el brasileño podría desembarcar en Las Garzas para ser compañero nuevamente de Lionel Messi y Luis Suárez, además de Sergio Busquets y Jordi Alba, en las últimas horas se conoció que otro equipo podría adelantarse al conjunto de Florida.

Según informaron medios europeos, Chicago Fire aceleró por Neymar y buscaría cerrarlo en los próximos días.

El medio francés L´Equipe reveló que ya hubo reuniones entre el conjunto estadounidense y el padre y representante de Ney. Según detallaron, el astro brasileño habría pedido un contrato multimillonario, que superaría al monto que percibe Messi en Miami.

Chicago Fire, que fue campeón en 1998 y obtuvo dos subcampeonatos de la MLS: 2000 y 2003, ahora quiere volver a tener protagonismo en la liga con una superestrella.

Los detalles que alejan a Neymar de Inter Miami

La chance de que se vuelva a formar la MSN de Messi, Suárez y Neymar generó ilusionó en el mundo del fútbol. Aunque difícilmente se pueda concretar en el Inter Miami.

El conjunto que dirige Javier Mascherano no puede superar las restricciones salariales de la MLS. En ese sentido, el Jefecito expresó en conferencia de prensa que «no podemos hablar de ‘Ney’ porque no tenemos nada. Es un gran jugador, cualquier entrenador lo querría, pero las reglas de la MLS, el límite salarial… Para nosotros, en este momento es imposible».