El fuerte cruce entre Mariano Closs y el Chavo Fucks: «No des cátedra de periodismo»

En los programas deportivos con amplios paneles de periodistas las discusiones futboleras están a la orden del día y hoy fue el caso de Mariano Closs frente a Diego «Chavo» Fucks.

Como ocurre de lunes a viernes a las 13 horas por la pantalla de ESPN, los programas F12 y F90 hacen el «pase», en el que dialogan unos minutos entre el final de uno y el comienzo del otro.

En ese segmento, la charla suele ser descontracturada y banal, sin meterse de lleno en las discusiones de agenda. Sin embargo, en algunas ocasiones los acalorados debates también aparecen en esta instancia.

En esta ocasión, el fuerte intercambio se dio a partir de gustos futbolísticos, puntualmente sobre el Racing de Fernando Gago.

En ese sentido, Fucks consideró que no se hacía hincapié en los errores del entrenador y se exageraban los elogios. «No podemos perder de vista los fallos, Racing perdió el torneo local por errores propios, en los momentos importantes se cayó».

CLOSS VS FUCKS



“Por que queres invalidar lo que pensamos muchos de Gago?”

“Nos quisiste convencer que Gallardo no es un buen técnico, que Gago no es buen técnico. Que técnico te gusta?”

“NO DES CÁTEDRA DE PERIODISMO” pic.twitter.com/WYPQnajcWn — Sensei Clossed ⭐️⭐️⭐️ (@ClossMoments) January 26, 2023

Ahí fue cuando lo cruzó Mariano Closs: “¿Por qué querés invalidar lo que pensamos?. Nos querés convencer a todos de que Gago es un técnico mediocre, nos quisiste convencer de que Gallardo no es buen técnico, de que Gago no es buen técnico. ¿Qué técnico te gusta? ¿qué fútbol te gusta? porque casi todo lo que vemos, no te gusta.

“Lo criticabas siempre a Gallardo y decías que se lo endiosaba y ahora con Gago decís lo mismo”, agregó el conductor de F12.

El pasaje más fuerte de la discusión fue cuando el Chavo comentó que “el periodismo tiene que tener sentido crítico, sino no es periodismo» y Closs le contestó: “No des cátedra de periodismo”.

Luego lo acusó de «acomodar la discusión según le conviene» a partir de que Fucks puso como ejemplo a Pep Guardiola, que además de su estilo ganó campeonatos. De ahí en adelante, el intercambio aminoró.