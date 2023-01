Riquelme sobre Messi: «Si lo hacés enojar al mejor, es imposible ganarle»

Cada vez que habla, Juan Riquelme deja muchos títulos. El ídolo y vice de Boca dio su primera nota en el año y en diálogo con ESPN opinó sobre distintos temas, porque además de la realidad del Xeneize también hizo mención a la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar.

«Al mejor no podés hacerlo enojar. Es mejor abrazarlo, besarlo. Si lo hacés enojar es peor. Si lo hacés enojar al mejor, es imposible ganarle. La declaración de Van Gaal es lo mejor que le pasó a la Argentina. Messi cuando se enoja no pega una patada, Messi juega al fútbol», declaró Román sobre lo ocurrido en el partido contra Países Bajos.

Riquelme fue consultado sobre distintos temas que hacen a la coyuntura del día a día en el Xeneize. Uno de ellos tiene que ver con la final perdida ante Racing por la Supercopa disputada en Arabia Saudita con un penal sobre el final cobrado por Fernando Rapallini.

«Si el árbitro cobró penal ya está. No pasa nada. Es así. Pero Rapallini sabe que se equivocó en la cancha de Racing. Él mismo se lo dijo a los jugadores en el aeropuerto de Arabia«, dijo el vice de Boca, quien agregó: «Si jugás bien, no importa el árbitro. Se equivoque o no se equivoque. Venimos de una pretemporada y no es fácil volver a jugar después de 3 meses”.

En cuanto a los refuerzos, en las últimas horas trascendió que estaba todo acordado para que el defensor Lucas Merolla fuera refuerzo de Boca. Sobre ese futbolista indicó que «Merolla está muy ilusionado con venir, ojalá lo podamos concretar. Tengo muy buena relación con Huracán, con su presidente y vicepresidente».

Uno de los jugadores que podría emigrar en este mercado de pases es el juvenil Valentín Barco. El zurdo no tiene minutos en el primer equipo por ahora y es pretendido por el Getafe de España. Román dijo que “tuvimos una oferta del Getafe por Valentín Barco. Les contestamos dando la respuesta que estamos de acuerdo siempre que se cumplan unas cosas que pedimos. Lo más lógico es que se llegue a un acuerdo con el Getafe si aceptan esas cosas».

