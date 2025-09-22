El inesperado mensaje de Ousmane Dembélé a Lionel Messi tras ganar el Balón de Oro: «Quiero agradecerle»

Ousmane Dembélé nombró a Lionel Messi en su discurso por el Balón de Oro.

Este lunes, Ousmane Dembélé recibió el Balón de Oro 2025 como mejor jugador de la temporada, ganándole a Lamine Yamal en la pulseada. Pero en su discurso, sorprendió al nombrar a Lionel Messi, a quien le agradeció.

“Quiero agradecer al FC Barcelona, el club de mis sueños. Jugué con Lionel Messi, quiero agradecerle también, aprendí mucho de él”, comentó el campeón de la Champions League con PSG.

En ese sentido, agregó que “agradezco a PSG, quién me vino a buscar en 2023, al presidente, al equipo, que es una familia maravillosa. Me gustaría darle las gracias a todo el personal del PSG, a Luis Enrique, mi padre y sobre todo a los compañeros de equipo”.

“Increíble lo que acaba de pasarme, no tengo palabras. Ha sido una temporada increíble con el PSG. Llevarme este trofeo y que me lo entregue Ronaldinho es algo excepcional, estoy orgulloso de todo lo que he logrado en mi carrera”, concluyó Dembélé.

Los otros premios que se entregaron en la gala del Balón de Oro 2025

Además del Balón de Oro, France Football hizo entrega a la figura de España el premio Kopa a mejor jugador joven del mundo. Mientras que el trofeo al mejor entrenador del mundo fue para Luis Enrique, director técnico del PSG.

Entre los demás galardones que se entregaron, el París Saint-Germain, campeón de la Champions y finalista en el Mundial de Clubes, se quedó con el premio al mejor equipo masculino del año en la ceremonia del Balón de Oro.

Con respecto al mejor arquero del mundo, el galardón fue para Gianluigi Donnarumma. El italiano, exarquero del PSG y actual jugador del Manchester City, se quedó con el Trofeo Yashin. Le ganó a Alisson (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid) e Yannn Sommer (Inter). Por otra parte, Dibu Martínez (Aston Villa y la Selección Argentina) finalizó octavo.