Ousmane Dembélé le ganó el Balón de Oro 2025 a Lamine Yamal

Este lunes, se llevó a cabo la ceremonia oficial del Balón de Oro en la que se premió a como mejor jugador del mundo en 2025 A Ousmane Dembélé, figura del Paris Saint Germain, quien le ganó el trofeo a Lamine Yamal.

Sin embargo, la figura de España se llevó el premio Kopa a mejor jugador joven del mundo. Mientras que el trofeo al mejor entrenador del mundo fue para Luis Enrique, director técnico del PSG.

Entre los demás galardones que se entregaron, el París Saint-Germain, campeón de la Champions y finalista en el Mundial de Clubes, se quedó con el premio al mejor equipo masculino del año en la ceremonia del Balón de Oro.

Con respecto al mejor arquero del mundo, el galardón fue para Gianluigi Donnarumma. El italiano, exarquero del PSG y actual jugador del Manchester City, se quedó con el Trofeo Yashin. Le ganó a Alisson (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid) e Yannn Sommer (Inter). Por otra parte, Dibu Martínez (Aston Villa y la Selección Argentina) finalizó octavo.

El Top 30 de los jugadores nominados al Balón de Oro

Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro.

Lamine Yamal (2°)

Vitinha (3°)

Salah (4°)

Raphinha (5°)

Hakimi (6°)

Mbappe (7°)

Palmer (8°)

Donnarumma (9°)

Nuno Mendes (10°)

Pedri (11°)

Khvicha Kvaratskhelia (12°)

Harry Kane (13°)

Désiré Doué (14°)

Vyktor Gyökeres (15°)

Vinicius Jr. (16°)

Robert Lewandowski (17°)

Scott McTominay (18°)

Joao Neves (19°)

Lautaro Martinez (20°)

Serhou Guirassy (21°)

Alexis Mac Allister (22°)

Jude Bellingham (23°)

Fabian Ruiz (24°)

Denzel Dumfries (25°)

Erling Haaland (26°)

Declan Rice (27°)

Virgil van Dijk (28°)

Florian Wirtz (29°)

Michael Olise (30°)