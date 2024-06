El innovador cambio que aplicará el VAR en la Premier League para la próxima temporada

Este jueves, la Premier League anunció la votación que se llevó a cabo para la continuidad de la utilización del VAR en la liga luego de las constantes críticas que recibió. Sin embargo, informaron que tendrá un cambio de cara a la próxima temporada.

En su página oficial, la liga inglesa comunicó la noticia y aclaró que «si bien el VAR produce una toma de decisiones más precisa, se acordó que se deben realizar mejoras en beneficio del juego y de los aficionados«.

Y anunciaron que se agregará una nueva tecnología para determinar las posiciones adelantadas.

Clubs today voted in favour of continuing to operate VAR in the Premier League. While VAR produces more accurate decision making, it was agreed that improvements should be made for the benefit of the game and supporters.



