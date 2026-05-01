Mayo inicia con viento intenso en el Alto Valle: ¿cuándo se sentirán las ráfagas de hasta 70 km/h?

Mayo llegó y con él, también volvió el viento. El Alto Valle se prepara para un viernes intenso de mucho viento y una máxima que no superará los 20°C.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que el clima registrado este 1 de mayo le abre la puerta a un fin de semana donde las condiciones se mantendrán iguales, incluso hasta el lunes.

Clima en el Alto Valle: el pronóstico para este viernes

De acuerdo al pronóstico, este viernes feriado por el Día del Trabajador la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 17°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 9°C.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó alertas y recalcó que las probabilidades durante toda la jornada se mantienen en 0%, aunque se podrá notar la presencia de algunas nubes.

Respecto a la intensidad del viento, el pronóstico resaltó que su actividad se mantendrá de intensa durante todo el día aunque no habrá alerta.

Desde la mañana se pronostican velocidades constantes que oscilarán entre los 32 y 41 km/h, con dirección predominante desde el suroeste. En tanto las ráfagas se mantendrán constantes durante todo el día con una velocidad que variará entre los 50 y 70 km/h.

La franja hora más complicada será entre la mañana y la tarde, recién a partir del atardecer se prevé que la velocidad del viento descienda hasta ubicarse entre los 23 y 31 km/h.