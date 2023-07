El Inter de Porto Alegre presentó a Chacho Coudet como entrenador: dirigirá en el cruce contra River por Libertadores

Finalmente, el argentino Eduardo «Chacho» Coudet es el nuevo entrenador de Internacional de Porto Alegre, de Brasil, adversario de River Plate en los octavos de final de la Copa Libertadores. Así lo anunció esta mañana de manera oficial el club brasileño.

El club realizó el anuncio de la llegada del argentino a través de su red oficial en Twitter. De esta manera, el Chacho tendrá un segundo paso por el club en el que ya dirigió en 2020.

En su paso por el club de Brasil, Coudet dirigió 46 partidos en los que logró 24 victorias, 13 empates y 9 derrotas para redondear una eficacia del 61,5 por ciento, según indicaron en un posteo desde la institución.

Será a segunda passagem do treinador pelo comando técnico colorado. Na temporada 2020, esteve por 11 meses no cargo, com aproveitamento de 61,5%, deixando o Inter como líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e para as quartas de… pic.twitter.com/Dpan28V2FB