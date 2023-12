El Inter Miami de Lionel Messi confirmó su primer amistoso para el 2024: será con un seleccionado

El Inter Miami de Lionel Messi, a través de redes sociales, confirmó que el primer partido de 2024 será en condición de visitante ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, en la capital del país centroamericano.

Se espera una fuerte pretemporada de Las Garzas, luego de quedar eliminado de los playoffs de la Major League Soccer (MLS). Messi fue clave para la levantada del equipo, pero no alcanzó para sumar los puntos necesarios en la recta final de la temporada regular y aspirar al menos a un lugar en el repechaje para meterse en los octavos de final.

First preseason game announced! 🇸🇻



To kick off our 2024 preparations, the team will face the El Salvador national team in San Salvador at the Estadio Cuscatlán on Friday, January 19!



Find out all the details here: https://t.co/CeiVmageTL pic.twitter.com/6XxhQ3xnv7