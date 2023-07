El largo camino de Bruno Sepúlveda: del Argentino C a la Liga Profesional, con escalas

Desde el inicio de la actual Liga Profesional, Bruno Sepúlveda es una de las figuras de Barracas Central que ya dejó atrás su pelea por no descender y se ilusiona con meterse en alguna copa internacional.

El delantero, autor de 5 de los 22 goles de su equipo en el certamen, viene de ser una de las figuras del resonante triunfo del Guapo sobre River y disfruta de un gran presente en la Primera División luego de años de lucha en las diferentes categorías de ascenso.

Nacido en Viedma 30 años atrás, debutó en 2011 con la Peña Azul y Oro de la capital rionegrina en el viejo Argentino C, nunca bajó los brazos y, a puro esfuerzo, desde hace un año ya es jugador de élite.

Así lo demostró el último sábado en la victoria sobre River. “Si bien ellos rotaron, nosotros jugábamos contra River no contra los suplentes, estoy muy contento, pero me planté contra Jonatan Maidana y traté de hacerle la vida imposible”, le relató Sepúlveda al programa ‘Entre Redes’ de RÍO NEGRO RADIO.

"RIVER ES, HOY EN DÍA, EL MEJOR DEL PAÍS" las palabras de Bruno Sepúlveda tras el histórico triunfo del Guapo.



El largo camino de Bruno incluye un paso por el Argentino B con Sol de Mayo, Atlético Regina y Deportivo Roca; con Juventud Unida de San Luis y Estudiantes de Río Cuatro jugó y ganó el ascenso en el Federal A; y con los cordobeses debutó en la B Nacional antes de dar el salto a Primera con Arsenal, en febrero de 2021.

Luego de un extenso recorrido, ya con 30 años es uno de los titulares indiscutidos del conjunto que dirige el Huevo Rondina, pero Sepúlveda sabe que todavía puede dar más.

“Trato de no pensar que estoy en mi mejor momento. Siempre tengo algo que mejorar para seguir creciendo. Si creo que estoy cada vez más cómodo en esta división y ya me siento un jugador de Primera”, aseguró.

De aquel Bruno que dio sus primeros pasos en Viedma al de hoy que volvió loco a Jonatan Maidana, explicó: “Estoy más rápido, juego más simple y entiendo el juego”.

Bruno Sepúlveda no se olvida de sus raíces

Si bien aseguró que está enfocado en el día a día, Bruno remarcó que suele tomarse algún momento para ver hacia atrás: “Cómo no me voy a acordar si por ahí cuando me vienen algunos dolores en los huesos es por eso también (risas). Pero sí, porque me tomó mucho tiempo llegar y lo valoro mucho”.

A la hora de hacer un repaso por su carrera y los entrenadores que lo marcaron, Bruno no se olvida de sus raíces y resaltó a dos en particular.

“Tuve la suerte de tener muy buenos técnicos, pero siempre remarco que el hecho de estar siempre al 100% en las prácticas se lo debo a Adán Valdebenito, a quien tuve en Sol de Mayo. Otro DT que me enseñó mucho fue Fernando Mirenghi, que lo tuve en la Peña de Boca. Voy a estar por siempre agradecido a ellos, que dieron el empujón de profesionalismo”, destacó.

Sin dejar de recordar su camino, Bruno Sepúlveda ahora se enfoca en lo que viene. Este jueves Barracas visitará a Belgrano y el rionegrino buscará volver al gol para escalar posiciones con el ‘Guapo’.

Escuchá a Bruno Sepúlveda, en «Entre Redes» por RÍO NEGRO RADIO:

