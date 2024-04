El Liverpool de Alexis Mac Allister perdió el clásico y se aleja de la cima en la Premier League

Este miércoles, el Liverpool se enfrentó al Everton en un nuevo clásico. Con el objetivo de no perderle pisada al Arsenal, los dirigidos por Jurgen Klopp debían ganar. Sin embargo, el local tenía otros planes y le arruinó la tarde a los Reds.

El Liverpool dominó el encuentro, tuvo la mayor posesión pero careció de eficacia bajo los tres palos. Mientras que el Everton aprovechó las dos oportunidades que tuvo y se impuso 2-0 en el clásico.

El partido comenzó de un área a la otra, casi sin juego en el medio campo, el juego se daba principalmente en las áreas.

Antes de la media hora, el Everton abrió el marcador. Tras una serie de rebotes insólita y cierta fortuna, Jarrad Branthwaite encontró la pelota en el área y puso el 1-0 parcial.

Luego del tanto, el cruce se fue apagando y los Reds tomaron el dominio nuevamente. Pero, nuevamente, no pudieron concretar las ocasiones que generaron.

Ya en la segunda parte, y cuando el Liverpool iba en busca del empate, un descuido en defensa le permitió a Dominic Calvert-Lewin cabecear solo en el área y poner el 2-0.

🚨🚨| GOAL: CALVERT LEWIN DOUBLES THE LEAD!! Everton 2-0 Liverpool pic.twitter.com/t8JTgOvtP3

Con la diferencia ampliada, el local se replegó en defensa y cerró el partido para sellar un nuevo triunfo en el clásico.

Esta derrota del Liverpool le negó la chance de treparse a la cima de la Premier League. Ahora, se ubica segundo y a tres puntos del Arsenal.

Los Diablos Rojos ganaron de local por 4-2 ante el último de la tabla, Sheffield United. Sin embargo, empezó sufriendo en Old Trafford. Tras un error de André Onana en la salida, el visitante arrancó ganando.

Luego, el Manchester pudo llegar al empate a partir de una asistencia de Alejandro Garnacho que conectó Maguire. Aunque nuevamente pasó a estar en desventaja y pudo volver al empate mediante un curioso penal de Bruno Fernandes.

Harry Maguire saving Ten Hag 's career after Onana gave away the ball#MUNSHUpic.twitter.com/qUSJNOHRRk