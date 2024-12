El Loco Gatti fulminó a Lionel Messi y lo comparó con Diego Maradona: «No es número uno»

Las opiniones sobre Lionel Messi abundan en todos lados, pero en las últimas horas una nueva postura generó controversia en el mundo del fútbol. El histórico arquero Hugo Gatti opinó sobre el capitán argentino y lo destrozó.

El Loco Gatti opinó sobre la actualidad futbolística del astro argentino y realizó fuertes críticas. Mientras el capitán del Inter Miami, la Pulga fue destrozada por el exarquero de Boca.

«Diego tiene una atracción, una adoración. Messi no transmite. A mí me gusta el N°1 que provoca, como Cristiano Ronaldo, como Maradona. Si no, no es número uno«, comenzó Gatti durante una entrevista con La Nación.

Pero lejos de poner paños fríos, el Loco redobló la apuesta y continuó con las críticas de cara al próximo mundial.

«Messi puede llegar, pero va a ser uno menos. Hoy ya es uno menos. Está jugando en un fútbol de country en Estados Unidos», planteó Gatti.

La comparación de Lionel Messi con Cristiano Ronaldo

Además, lo comparó con Cristiano Ronaldo: «Limitado, es un fenómeno y mejor que Messi. No tiene las condiciones de Messi, pero jugó en los mejores equipos del mundo. Messi no se exigió para jugar en otros equipos».

Antes de finalizar, el Loco analizó el título del mundo obtenido por la Albiceleste en Qatar, pero volvió a sentenciar a la Pulga. «No le pegaron ni una patada. En cambio, a Maradona lo mataron a patadas. Y a Diego le pegaban, se caía y se levantaba de nuevo. A Messi lo tocás y se queda ahí«, opinó el histórico aquero.