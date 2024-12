La ilusión de Enzo Fernández para el Mundial de Clubes: «Espero cruzarme con River»

Luego de una temporada con altibajos, Enzo Fernández se convirtió en una de las principales figuras del Chelsea y es uno de los mejores jugadores de la Premier League. De cara a la próxima temporada, el volante argentino se refirió a la chance de jugar del Mundial de Clubes y habló sobre su primer amor: River.

El mediocampista de la Selección Argentina mantuvo una entrevista en Espn y confesó que «quería enfrentarme a River». En ese sentido, Fernández aclaró que «quería ver a mi excompañeros, y ahora que está Marcelo también. Espero poder cruzarlos en octavos, abrazarlos a todos porque la verdad se extraña mucho«.

Aunque por el sorteo (Chelsea en el grupo D y River en el E), la única manera de que se enfrenten es en semifinales, ya que van por distintos lados de la llave. «Serán sensaciones encontradas, es un gran torneo para disputar. Esperemos que a los dos nos vaya bien«, sostuvo.

El Chelsea de Enzo Fernández se medirá ante Flamengo de Brasil, Espérance Sportive de Túnez y León de México. En caso de acceder a la próxima instancia, se cruzará con un equipo del Grupo C. Allí podría aparecer otro rival conocido para el argentino: Boca, que deberá clasificar en la zona que integra con Bayern Munich de Alemania, Auckland City de Australia y Benfica de Portugal.

En ese sentido, el volante argentino opinó sobre el torneo: «Se toma con mucha responsabilidad. Es a final de temporada y demanda mucho a nivel físico y mental poder jugarlo. Es mi primer Mundial de Clubes y obviamente estoy con muchas ganas y mucha ansiedad de que se juegue».

Enzo Fernández opinó sobre su presente en Chelsea

«A nivel personal y como grupo estamos muy bien. Me vengo sintiendo muy bien, el equipo ha demostrado un carácter muy fuerte«, reflexionó el campeón del mundo. Volvió a ser capitán, figura y hoy el conjunto de Londres marcha segundo en la Premier League.

«Cambiar, no cambié nada. Siempre seguí por la misma línea, entrenandor y tratando de estar siempre bien, disponible cuando me toque. También fui aprendiendo la posición en la que me ha tocado jugar», planteó. Además, habló sobre la llegada del DT Enzo Maresca: «No me sentía muy bien desde lo físico. No he tenido una buena pretemporada, porque justo tocó la Copa América, tuve una sola semana de vacaciones, volví y enseguida tocó jugar, fue un conjunto de cosas. Con Enzo, cada día me fue explicando qué es lo que quería de mí. Fui aprendiendo, tomando los conceptos y hoy me encuentro muy bien».