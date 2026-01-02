El neuquino Gabriel Arias se fue de Racing y ya tiene nuevo club

Después de su emotiva despedida de Racing, Gabriel Arias arregló su llegada a otro club del fútbol argentino donde se incorporará en condición libre.

El arquero neuquino será refuerzo de Newell’s que mantuvo negociaciones durante los últimos días. El acuerdo será hasta fin de año.

A sus 38 años, en diciembre terminó su contrato con la Academia después de 7 temporadas en las que ganó 6 títulos. En el último semestre perdió el puesto con Facundo Cambeses pero se despidió como un ídolo.

Este será el quinto club de su carrera. Debutó en Olimpo en 2007 y también jugó en Defensa y Justicia y Unión La Calera. Ahí llegó a Racing y también entró en consideración para la selección de Chile.

«Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le hubiera creído», expresó Arias en su despedida.

El neuquino es el primer refuerzo de Newell’s para esta temporada. A la Lepra le costó reemplazar a Keylor Navas. Tanto Juan Espínola como Williams Barlasina, no convencieron en el puesto.