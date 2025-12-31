El neuquino Gabriel Arias se despidió de Racing con una carta emotiva

Luego de siete años y medio en Racing, el nacido en Neuquén disputó 254 partidos y alzó seis títulos, convirtiéndose en el jugador más ganador de la era moderna de la Academia, junto a Iván Pillud. Mientras su nombre suena para reforzar a Defensa y Justicia, donde ya tuvo un buen paso, y a Newell’s, Gabriel Arias publicó una emotiva despedida en sus redes sociales.

«Nunca es fácil el adiós y menos cuando toca irse de un lugar en el que fuimos muy felices. Si alguien me hubiera dicho de chiquito que iba a ser arquero de Racing durante siete años y medio, no le hubiera creído. Pero cuentan por ahí que los sueños están para cumplirse y a mí me tocó el privilegio de volverlo realidad: fui capitán y fui campeón en un club que me marcó como profesional y como ser humano. ¿Qué otra cosa puedo hacer entonces que darles las gracias a todas las personas que me ayudaron a llegar hasta acá?

A mi esposa, a mis hijos y a mi familia, que son quienes estuvieron en cada momento lindo y en cada día difícil al lado mío. A Víctor (Blanco), a Diego (Milito), a Chacho (Coudet) y a Fer Gayoso, que a mediados de 2018 apostaron por mí para defender el arco de un club gigante como Racing.

A Licha (López), Iván (Pillud) y Leo Sigali los tres primeros en darme la bienvenida y en hacerme sentir como si fuera de la casa. Y, por supuesto, a todos los futbolistas con los que tuve el privilegio de jugar en todos estos años: no me alcanzan las palabras para agradecerles todo lo que me ayudaron a crecer. A los auxiliares, al cuerpo médico, a los cuerpos técnicos y a los trabajadores del club, por haber estado al pie del cañón en el día a día para que nosotros pudiéramos entregarnos al máximo.

Y a los hinchas, los grandes protagonistas de esta historia, que me demostraron su cariño durante todo este tiempo y con los que compartí momentos que quedarán para siempre en mi corazón. Me voy tranquilo por haber puesto todo mi trabajo, toda mi exigencia y todo mi compromiso para llevar a Racing siempre a lo más alto. ¡Gracias, muchas gracias, por todo lo que vivimos juntos!«, escribió el nacionalizado chileno en su cuenta de Instagram.

El paso de Gabriel Arias por Racing

Arias atajaba en Defensa y Justicia cuando Racing lo incorporó a mediados de 2018, tras la venta de Juan Musso al Atalanta de la Serie A italiana. Su impacto fue inmediato: se consagró campeón de la Superliga 2018/2019, siendo una pieza clave del equipo de Chacho Coudet, y luego sumó el Trofeo de Campeones ante Tigre.

El neuquino mantuvo la titularidad durante años y fue protagonista de nuevos títulos, que Racing disputó por ser el lider de la tabla anual en 2022: otro Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional, ambos frente a Boca.

En 2024, ya bajo la conducción de Gustavo Costas, fue fundamental en uno de los títulos más festejados por el pueblo académico: la Copa Sudamericana, tras el triunfo ante Cruzeiro en Asunción, Paraguay. Más tarde, ganó la Recopa Sudamericana frente a Botafogo, alcanzando así seis consagraciones, récord de la era moderna, junto a Pillud.

Con 254 partidos bajo los tres palos, Arias se ubica como el 13° jugador con más presencias en la historia del club. Aunque este último año no fue el mejor en lo deportivo, su figura quedó marcada para siempre en Racing, que lo despidió con una emotiva ovación en el Cilindro en los cuartos de final del Torneo Clausura ante Tigre.