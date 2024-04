El particular antecedente que River buscará romper ante Táchira en la Copa Libertadores

Este martes, River debutará en la Copa Libertadores en Venezuela frente a Deportivo Táchira, este martes a partir de las 21.30. Justamente a 20 años del último partido que se enfrentaron por el campeonato internacional. En aquella ocasión, el Millonario era dirigido por Leonardo Astrada y no pudo vencer al conjunto venezolano.

El particular antecedente que intentará revertir River ante Táchira es que no le pudo ganar ninguna de las dos ocasiones que lo enfrentó. En el debut en Venezuela, no se logró imponer y tampoco se llevó los tres puntos en el Monumental en la última fecha de fase de grupos.

En el estreno en Venezuela ante Táchira, el once que planteó Astrada fue: Franco Constanzo; Juan Fernández, Eduardo Tuzzio, Cristian Nasuti, Ricardo Rojas; Eduardo Coudet, Javier Mascherano, Osmar Ferreyra, Luis González; Daniel Monenegro; Fernando Cavenaghi. En el complemento ingresaron Rubens Sambueza, Daniel Ludueña y José Sand.

En aquel encuentro, no se sacaron ventajas y fue 0-0. Mientras que en Núñez, el Millonario tampoco pudo lograr la victoria.

En el Monumental, el conjunto venezolano representó un trámite difícil para la Banda, el equipo de Leo Astrada ganaba 2-0 pero se relajó y el visitante llegó al 2-2. De esta forma, selló un historial totalmente empatado en la previa de lo que será el reencuentro en esta edición del campeonato internacional.

En el segundo enfrentamiento empatado, River formó con: Franco Costanzo; Ariel Garcé, Cristian Nasuti, Eduardo Tuzzio, Ricardo Rojas; Gabriel Pereyra, Claudio Husaín, Rubens Sambueza; Daniel Montenegro; Fernando Cavenaghi y José Sand. En la parte final entraron Daniel Ludueña, Nelson Cuevas y Óscar Ahumada.