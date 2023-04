El polémico penal que le cobraron a Armani en la derrota de River con The Strongest

Armani protagonizó la polémica del partido ante The Strongest.

En un primer tiempo fatídico para River en la altura de La Paz, la jugada clave ante The Strongest fue el penal que le cobraron a Franco Armani ante Enrique Triverio.

En el debut por la Copa Libertadores, el Millonario arrancó mejor pero no pudo mantener el ritmo y el local lo aprovechó. El encuentro se abrió a los 20′ con el penal a favor del equipo boliviano.

Triverio picó a la espalda de Herrera y Mammana, pero quedó sin ángulo para definir. Armani salió lejos a cortar, intentó frenar su marcha y el delantero se dejó caer ante el mínimo contacto.

El árbitro venezolano, Jesús Valenzuela, no dudó y cobró la pena máxima. Desde el VAR revisaron la acción pero no la decisión no se alteró.

En las reiteradas repeticiones se pudo ver un contacto leve, pero quedaron más dudas que certezas. El toque existió pero también quedó la impresión de que no fue suficiente para provocar la caída de Triverio que todo el tiempo buscó la falta.

¡¡GOL LOCAL EN BOLIVIA!! Kike Triverio venció a Franco Armani y marcó el 1-0 de The Strongest vs. River.



📺 Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/B1UG4bVIUX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2023

El atacante argentino lo cambió por gol y unos minutos después también marcó el 2 a 0. Es el debut de ambos en la Copa Libertadores por el Grupo D donde mañana 21:30 se enfrentarán Sporting de Cristal y Fluminense.