El presidente de Talleres fue decisivo en la previa del cruce por Copa Libertadores: «River es el…»

Luego de que se conozca el sorteo de la Copa Libertadores, el cruce en octavos de final entre River y Talleres generó una gran polémica en el fútbol argentino. Sobre este compromiso habló el presidente del conjunto cordobés y fue contundente en la previa.

Andrés Fassi, presidente de la T, rompió el silencio luego de conocer que deberán enfrentar al Millonario en la copa continental. «River es el gran favorito. Pero Talleres viene haciendo muy bien las cosas. Son presupuestos 10 a 1«, planteó y remarcó que «lo que nosotros gastamos en un año, es el presupuesto de River un mes, pero en el futbol nada está escrito«, comentó en diálogo con Bolavip.

El cruce de ida se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba mientras que el cruce definitorio será en el Estadio Monumental de Buenos Aires. El primer encuentro será entre el martes 13 y el jueves 15 de agosto, mientras que la vuelta una semana más tarde.

En el mismo cuadro de River y Talleres se encuentran Junior y Colo Colo en cuartos de final. Mientras que más arriba se ubican Fluminense contra el segundo del Grupo C (The Strongest, Huachipato o Gremio) y Atlético Mineiro ante San Lorenzo.

Mientras que por el otro lado se enfrentarán San Pablo vs. Nacional, Botafogo vs. Palmeiras, Peñarol vs. el 1° del Grupo C y Flamengo vs. Bolívar.

Cuándo será el último partido antes de la Copa América de River y Talleres

El Millonario jugará su último partido antes del parate por la Copa América será el jueves 13 de junio a las 15.30 contra Deportivo Riestra como visitante. Por su parte, el conjunto cordobés, uno de los líderes de la Liga Profesional, enfrentará este jueves a Colón de Santa Fe por los 16avos de final de la Copa Argentina. Y el viernes 14 de junio a las 19, Talleres recibirá a Platense por la quinta fecha del torneo local.