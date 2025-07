El referente de San Lorenzo que se ilusiona con un llamado de Scaloni: «El teléfono lo tengo prendido»

San Lorenzo tuvo un buen arranque en el Torneo Clausura, luego de la asunción de Damián Ayude como entrenador en lugar de Miguel Russo. El Ciclón viene de igualar sin goles ante River en el Monumental y tiene un pilar en la defensa, que se ilusiona con el llamado de Lionel Scaloni.

Se trata de Gastón Hernández, capitán y referente del Ciclón. El Tonga aseguró que el equipo «tiene mucho corazón y espíritu» y dejó en claro que sueña con estar en la Selección Argentina, aunque confesó que no lo ve tan fácil en el corto plazo.

Durante una entrevista con Diario Olé, el zaguero de 27 años planteó que «obviamente es el deseo de todo jugador. No me lo imagino mucho teniendo en cuenta los animales que tenemos en esta Selección que nos dio muchas alegrías a todos«.

En ese sentido, bromeó: «Por las dudas, el teléfono lo tengo siempre prendido”. Y concluyó que «no es algo que piense en el día a día pero nunca se pierde la ilusión. Mientras juegue al fútbol voy a tener la ilusión de estar ahí algún día”.

La importancia de Damián Ayude en San Lorenzo

Por otra parte, Hernández destacó el trabajo de Damián Ayude en estas tres fechas en las que sumó dos empates y una victoria: «Este equipo tiene mucho corazón, mucho espíritu y desde ese lado tratamos de camuflar otras falencias. Hoy el fútbol está muy parejo y más el argentino, es cierto que hay equipos que tienen grandes nombres pero cuando entramos a la cancha somos once contra once y no nos sentimos menos que nadie».

Sobre el entrenador, remarcó cuáles son las exigencias que tiene con el equipo: «Nos pide presionar más arriba, jugar en campo rival, nos da cierta libertad y le gusta salir jugando. Quiere que intentemos jugar siempre, que no sea todo pelotazo y, si el partido lo necesita, jugar mano a mano atrás, que a mí particularmente es algo que me gusta».

Antes de finalizar, se refirió a la delicada situación institucional que atraviesa el Ciclón: «Obvio que no es fácil porque quizá el club por el lado político no está en su mejor momento, pero nosotros no tenemos nada que opinar de eso y tenemos que encargarnos de trabajar para darle resultados a la gente, que es la que viene todos los fines de semana».