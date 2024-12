El representante de Gustavo Quinteros confesó los motivos sobre su salida de Vélez: «Ya había acuerdo»

Gustavo Quinteros no continuará en Vélez.

Vélez tuvo un año increíble que lo coronó con el título de la Liga Profesional. Sin embargo, en la navidad recibió un regalo inesperado que les hace cerrar la temporada con un sabor agridulce: se confirmó que no continuará Gustavo Quinteros. Luego de conocerse la noticia, el representante del entrenador reveló los motivos.

El Fortín se quedó con el título de liga, aunque no pudo coronarse en las finales de la Copa de la Liga, Copa Argentina y Trofeo de Campeones. Y cuando todo indicaba que el DT tenía todo acordado desde lo ecónomico para renovar su contrato, una diferencia en el proyecto derrumbó las negociaciones.

Luciano Duthu, agente del entrenador, confesó los detalles que llevaron al entrenador a firmar con Gremio de Brasil. Había dos opciones, no solo Gremio. Pero si Vélez aseguraba que podía traer refuerzos, era muy factible que Gustavo se quedara», planteó en diálogo con DSports.

Además, aseguró que «ya había acuerdo económico», aunque confesó que su desvinculación está relacionada con lo futbolístico. «Si Vélez le aseguraba cuatro refuerzos con nivel de Copa Libertadores, Gustavo se quedaba», detalló.

«Vélez era su prioridad pero no se conforma y siempre aspira a más», sostuvo su representante. Además, opinó sobre la tensa con Elías Gómez: «Salvo lo que quedó expuesto con Elías Gómez, no tuvo problemas con el plantel. No se alejó por eso, es solo una cuestión deportiva».

Además de la dificultad para traer refuerzos, el elenco de Liniers tiene la dificultad para acordar la continuidad de Claudio Aquino y Braian Romero, las dos grandes figuras, que finalizan sus contratos y todavía no arreglaron con la dirigencia.

Qué dijo Gustavo Quinteros sobre su salida de Vélez

Luego de que se confirmara su salida de Vélez, Gustavo Quinteros dialogó con el periodista César Merlo y reveló detalles de su salida. «Se dicen muchas cosas que no son ciertas. Después de que terminó la temporada, esperé para reunirme con Fabián Berlanga (presidente) y Ricky Alvarez (manager). Estuvimos el 23 y 24 reunidos para hablar del proyecto deportivo, de todas las necesidades del equipo, del club», planteó el entrenador.

Además, señaló que «el club tiene necesidades. Tanto Fabián como la Junta Directiva lo están haciendo bien, yo como entrenador tengo objetivos profesionales que cumplir también y la verdad es que después de estos días no hemos podido llegar a un acuerdo para la continuidad».