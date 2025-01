El sorpresivo elogio en Boca: «Kevin Zenón es el jugador más parecido a Bochini»

Kevin Zenón llegó a Boca para aportar en el mediocampo y rápidamente se convirtió en una pieza clave del equipo. Sin embargo, su rendimiento bajó luego de su paso por los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub 23. En las últimas horas, el volante recibió un gran elogio desde Avellaneda.

El exfutbolista de Racing e Independiente, Miguel Ludueña, dialogó con Infobae y sorprendió al elegir al jugador más parecido a Ricardo Bochini.

«El más parecido a él es Kevin Zenón de Boca«, soltó el Negro durante la entrevista.

En ese sentido, el exjugador del Rojo no dudó en llenar de elogios al Bocha: «El mejor de todos, sacó a muchos goleadores. Adentro de la cancha me decía ‘siempre jugá para adelante, siempre’. Había que hacer la pausa, me decía, para luego jugar hacia adelante. Otro es Rubén Paz, son los mejores. Le llevaban segundos a todos, jugaban con la cabeza».

Por otra parte, Ludueña habló sobre Gustavo Costas, con quien compartió plantel en la Academia. «Era un ganador nato. No le gustaba perder a nada. Buen compañero, estaba en todos los detalles. Es un amigo personal. También su hermano, Fabio. Cuando Gustavo asumió el cargo de entrenador en el 2024, le desee suerte. Hablé con Fabio por WhatsApp cuando se consagraron campeones«, concluyó.

Una de las figuras de Racing confirmó su continuidad en 2025

Racing recibió una buena noticia luego de que se revelara que una de sus mayores figuras se quedará en el equipo con el objetivo de pelear la Copa Libertadores. Se trata del defensor Agustín García Basso, quien llegó a la “Academia” a principios del 2024 y rápidamente se convirtió en una pieza clave en el armado del equipo de Gustavo Costas.

Según detallaron diversos medios partidarios de Racing, el “General” habría recibido propuestas por parte de cuatro clubes de Brasil y dos de México, aunque la decisión está tomada: quedarse en Avellaneda y pelear por la Copa Libertadores, competición que la “Academia” ganó por única vez en 1967.