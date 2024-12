El sorpresivo partido de pádel de Marcelo Gallardo con un ex River: crecen los rumores de su regreso

Marcelo Gallardo jugó al pádel con un ex River.

River finalizó la temporada con la clasificación directa a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, donde será cabeza de serie. Mientras Marcelo Gallardo comienza a analizar los nombres de su plantel para la próxima temporada, se lo vio jugando al pádel con un ex Millonario: ¿podría volver?

En las últimas horas se hizo viral una foto del Muñeco luego de una jornada de pádel con Leonardo Pisculichi. Esta imagen generó una gran expectativa e hizo crecer el rumor de que el exjugador podría sumarse al cuerpo técnico.

Si bien hay una buena relación entre ambos y hasta cumplen años el mismo día (18 de enero), las versiones sobre la posible llegada del exvolante por el momento no son concretas. Además, no van en relación con las decisiones que tomó el entrenador en el último tiempo, donde casi no realizó modificaciones en su cuerpo técnico. Matías Biscay y Hernán Buján siguen siendo sus principales asistentes.

Marcelo Gallardo junto a Leonardo Pisculichi.

Leonardo Pisculichi y las chances de volver a River como ayudante de Gallardo

Pisculichi se retiró del fútbol profesional a mediados de 2021 y no volvió a estar vinculado con ningún club. Aunque luego de dejar el deporte, completó su curso como entrenador y tiene intenciones de ejercer.

La relación entre el exjugador y el Muñeco tiene una gran historia en River. Gallardo lo fue a buscar en 2014 cuando jugaba en China y fue su primer refuerzo en el Millonario. Rápidamente, se convirtió en una de las piezas fundamentales del equipo campeón de la Copa Sudamericana de ese año.

Además, fue el mejor jugador del equipo, con un gol en la semifinal para vencer a Boca, otro tanto en la final de ida y dos asistencias en la vuelta ante Atlético Nacional.