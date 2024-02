El sueño de David Boquín, goleador de Deportivo Rincón: «Queremos darle una alegría a la ciudad»

Ya instalado en Río Cuarto, Córdoba, en lo que será el escenario del partido más importante de la corta pero rica historia de Deportivo Rincón, David Boquín se ilusiona con poder anotar en la final del Regional Amateur ante Colón de San Justo por uno de los ascensos en juego al Federal A.

El delantero, goleador del equipo en la actual temporada, es una fija en el once inicial, fue clave en más de un partido para el León que comanda Marcos González y sabe que no pueden fallar en el último duelo.

Boquín llegó a mitad de año para reforzar al equipo desde Guatemala, donde debe volver el próximo lunes, y se convirtió en un hombre clave en ataque. Con sus ocho tantos es el máximo anotador del equipo, pero sabe que no puede relajarse.

“Ojalá que podamos darle una alegría a la gente y a Rincón, se lo merecen. Desde que nos enteramos que jugamos la final estamos muy contentos y toda la ciudad esta muy ilusionada. Es el partido soñado en la historia del club. Es la primera vez que tienen esta oportunidad y no queremos desaprovecharla”, aseguró el atacante en diálogo con Diario Río Negro desde Córdoba.

Rincón llegó a Río Cuarto para jugar la final ante Colón

El plantel llegó el pasado jueves a la ciudad cordobesa con el foco puesto en hace una pequeña concentración de cuatro días de cara a la gran final del domingo, a partir de las 18, frente a Colón de San Justo.

Para el delantero no es un hecho menor el haber llegado con tanta anticipación al escenario donde jugarán por el ascenso.

“La dirigencia hizo un gran esfuerzo. Ahora podemos concentrarnos mejor para el partido. Estamos más que agradecidos y queremos devolver el gesto con un triunfo”, detalló el atacante que anotó goles en todas las instancias del torneo.

Qué se sabe de Colón de San Justo y la preparación de la final

Deportivo Rincón es un equipo que juega casi de memoria, por eso en los últimos entrenamientos el plantel busca pulir detalles para no dejar nada librado al azar.

“Es momento de ajustar pequeñas cosas. Ahora llegará el turno de ver videos y analizar en detalle a nuestro rival. Algo ya vimos y sabemos que es un equipo ordenado, que juega 4-4-2 y que son muy peligrosos de pelota parada”, explicó.

Boquín también explicó cuál fue la clave para que Rincón este en la final del Regional Amateur 2024: “fue fundamental que la dirigencia haya podido mantener la base del equipo que venía jugando. Solo se reforzó en puestos clave y eso es mérito de los dirigentes. Eso te da un buen inicio, reciben bien a los de afuera y ya hay una idea de juego que perdura en el tiempo. Este plantel esta junto desde febrero”.

La experiencia de Boquín y la «oportunidad única en la vida»

Con su experiencia en el bolso, tras muchos años en el fútbol ascenso y también del exterior, Boquín remarcó la importancia de jugar esta instancia.

“Es muy importante llegar hasta acá, porque es muy difícil, hasta casi imposible, diría. Me tocó jugar este tipo de torneos con Huracán de Tres Arroyos, también con Bella Vista de Bahía blanca y ahí también estuvimos cerca. Es un torneo largo y muy duro. Es una alegría jugar la final, pero de nada sirve si el domingo perdés, tenemos que jugar con eso en la cabeza para tratar de ganar porque es una oportunidad única en la vida”, explicó.

Hace años que Boquín no jugaba en el fútbol argentino. Su última temporada fue en 2018 con Bella Vista, de ahí se fue a probar suerte al fútbol de Centroamérica y recién volvió este año por pedido expreso del DT de Rincón.

“Yo estaba en Guatemala, justo había terminado el torneo y recibí el llamado de Marcos González (actual entrenador del León), él me dirigió en Bahía Blanca, me dijo que estaba buscando un nuevo y no dudé. Ojalá pueda devolverle la confianza con el ascenso”, cerró Boquín, que mañana irá desde el arranque.

