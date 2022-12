El Tata Martino quiso renunciar en México antes del Mundial de Qatar

Gerardo Martino quiso renunciar cuando los dirigentes de la Federación de Mñexico decidieron terminar el vínculo con Gerardo Torrado, quien era el director deportivo del fútbol de ese país. Gentileza.

Gerardo Torrado, ex director deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol, comentó en una entrevista que Gerardo Martino se quiso ir en julio último, cuando se enteró que lo alejaron de su cargo junto a sus ayudantes y que, ya sin funciones dentro de la FMF, le pidió que se quedara y termine el proceso en el Mundial de Qatar.

La Federación Mexicana de Fútbol inició meses atrás un complejo proceso de reestructuración en todas sus áreas deportivas y el único sobreviviente fue el Tata Martino. Por ese cambio, Torrado fue reemplazado como director deportivo de selecciones nacionales por Jaime Ordiales.

La decisión se tomó después de no lograr la clasificación de los equipos masculinos y femeninos a los Juegos Olímpicos de Londres 2024, el Mundial femenino y el masculino U20, sumado al escándalo de de abuso y acoso por el que destituyeron a Maribel Domínguez.

Pero Torrado había sido fundamental en el inicio del proyecto de Martino. Fue el que lo evaluó y eligió junto a Yon de Luisa, presidente de la FMF; por lo que, cuando se fue, el estratega argentino pensó en que era su deber renunciar.

“Pasó lo que pasó por no ir al Mundial y Juegos Olímpicos en la sub 20 y se mezcló con lo del femenino. Yo estuve en el proceso de seleccionar a Martino y lo acompañé desde el inicio. Cuando se enteró no dudó en irse, pero lo convencí para que siguiera hasta Qatar”, expresó el ex director deportivo de la FMF y tres veces mundialista con el Tri.

Hubo una excelente relación entre Torrado y Martino, incluso con Yon de Luisa. Todo lo que hizo el entrenador argentno fue consecuente a su manera de trabajar y pensar. “Cuando jugó con Argentina, yo me imaginaba que podía ser esa esa línea de 5, porque la practico contra Uruguay en una fecha FIFA, que nos metieron tres”, recordó Torrado.

Torrado, ex director deportivo del fútbol de México, reconoció que el Tata Martino quiso renunciar antes del Mundial de Qatar. Gentileza.

Aseguró que “después de ese amistoso el Tata me dio sus argumentos y me comentó que si no lo practico en estos partidos y contra estos rivales, que son contra los que nos podemos enfrentar o contra los que nos vamos a enfrentar, va a llegar el mundial y no lo voy a poder hacer. Entonces me parece que fue consecuente con todo lo que venía haciendo durante su proceso”.