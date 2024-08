Marcelo Gallardo fue presentado en River: «Tenemos que recuperar el espíritu de club»

Este mediodía es un día histórico para River: Marcelo Gallardo comienza su segundo ciclo al frente del Millonario. El Muñeco será presentado en el Monumental mediante una conferencia de prensa especial en Núñez.

«Gracias a todos por estar presentes acá. Tenía mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Yo siempre digo lo que siento. Y ahora siento muchísima emoción. Tengo sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo, River me hace sentir en casa», fueron las primeras palabras del Muñeco durante su presentación en el Monumental.

«Tenemos que intentar recuperar un espíritu de club, de equipo, recuperar el deseo y las ganas de seguir construyendo, desde mi parte y cuerpo técnico vamos a estar deseando que nos vaya bien a todos y eso es a lo que vamos a apuntar», agregó Marcelo Gallardo.

Sobre la preparación del equipo, el Muñeco aseguró que «tenemos que ponernos a trabajar rápido y no mirar hacia atrás. A partir de hoy vamos a empezar a trabajar con todo el equipo. La expectativa en la Copa Libertadores es la misma que tienen todos. Los cruces directos nos estimulan. Hay que prepararse. No podés llegar mal a un partido».

Además, se refirió a los motivos de su regreso a River. «Es un club que cada día crece más. Quiero sentir esa energía que sentí hace años. Estoy bien y con muchísimas ganas. A veces está bueno salir y mirar la situación desde afuera. Uno no ve lo que está pasando cuando estás adentro. Por ahí se hacían algunas bien y otras mal e íbamos igual. Pero de afuera te das cuenta de cosas. Haberme ido un año de mi vida y hacer un reacondicionamiento personal me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Ahí dije: ‘Si tengo que volver, tiene que ser al 100’«, explicó Gallardo.

Antes de finalizar la conferencia, se refirió al hincha de River y remarcó que «Hablar del hincha de River es sentir un privilegio enorme. Lo han demostrado a lo largo de toda mi carrera y se ha potenciado cuando fui entrenador. En este año y medio siempre me mostraron muchísimo amor y afecto. Eso se los quiero retribuir de todo corazón tratando de que ellos se sientan identificados con el equipo. Ese es mi trabajo. Tenemos muchísimas ganas de poder expresarlo en estos partidos que vienen».

Gallardo vuelve a River: cómo fue la preparación de su presentación en el Monumental

Las cuentas oficiales de River comenzaron a adelantar detalles de su presentación durante el fin de semana con distintos posteos en alusión a la llegada de Gallardo al Monumental.

Cientos de hinchas, muchos pertenecientes a filiales, se acercaron con banderas, bombos y camisetas para el retorno del DT más ganador de la historia de River.

Además, se conoció que distintas glorias de la Banda estarán presentes en la presentación histórica. Estarán Norberto Alonso, Oscar Ruggeri, Ubaldo Fillol y Alejandro «Chori» Domínguez en la terraza de la tribuna San Martín del Monumental para saludar al DT. También estará el expresidente Rodolfo D’Onofrio.

También se confirmó que los trofeos ganados por Gallardo estarán en la presentación. La sala de la tribuna San Martín contará con los 14 trofeos que levantó el Muñeco durante su ciclo, con las dos Copas Libertadores como los más destacados.