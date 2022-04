En vivo: Se pone en marcha el primer Mundialito femenino en Roca

Con 576 jugadoras de 42 equipos pertenecientes a 19 clubes, hoy se inaugura el primer Mundialito de fútbol femenino.

Desde las 16 en el estadio Luis Maiolino de Roca, el certamen poe primera con representantes de Río Negro, La Pampa, Chubut y Neuquén.

El acto tendrá desfile de delegaciones y cuenta con la presencia de autoridades locales y regionales. Entre los dirigentes se encuentran el presidente del Deportivo Roca, Gustavo López, el vicepresidente del club, Javier Mondaca, el tesorero de la entidad Naranja, Fernando Merino, el Subsecretario de Deportes Federados de la provincia, Nahuel Astutti, la Directora de Gestión Deportiva, Susana Fantini, y el Coordinador del Departamento de Fútbol provincial, Fabián Pacheco.

La sub 14 será la división “central” del Mundialito, que culminará el domingo con la finales y premiaciones. La otras tres categorías que jugarán el torneo son la de mayores, sub 17 y recreativas (sub 8 y 12 años).

Para el fútbol femenino es fundamental potenciar la competencia desde las divisiones formativas, en pos de una actividad que ha ido creciendo en la región y el país en los últimos años.