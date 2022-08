Wálter Erviti, quien después de ser futbolista se convirtió en entrenador, cuestionó la gestión de Riquelme como dirigente de Boca y de sus críticas no se salvó el Negro Ibarra. Gentileza.

Wálter Erviti, quien fue jugador de Boca, se refirió al momento del Mundo Xeneize.Criticó duramente la gestión de su ex compañero en el club de La Ribera y vicepresidente de la entidad Juan R. Riquelme. No se salvó el entrenador Hugo B. Ibarra y elogió al delantero Darío Benedetto.

Erviti, quien se desempeñó como entrenador de Atlanta, aseguró que no cree que Román esté alegre con lo que sucede en Boca y agregó que “con que sea eliminado de una copa o se peleen en el pasillo, no me parece que esté contento con eso. Cuando las cosas no funcionan, lo que falla es el liderazgo”.

“El que es elegido como el uno en un club no es todopoderoso, tiene que estar bien rodeado y saber delegar responsabilidades. A Boca toda la vida lo hizo grande su gente, nadie está por encima de la institución”, agregó el campeón con el xeneize del Apertura y la Copa Argentina en e2011.

Ante la posibilidad de que el Pipa sea suplente en el próximo partido de mañana frente a Atlético Tucumán, en La Bombonera, por la fecha 16 de la Liga Profesional, Erviti enalteció al delantero y aseguró que “el mejor Benedetto está entre los cinco goleadores más destacados del continente”.

Erviti se refirió al momento de Boca, cuestionó al entrenador Hugo Ibarra y eligió al delantero Darío Benedetto. Gentileza.

El ex jugador de San Lorenzo, Monterrey y Atlante de México, Banfield, Independiente y Alvarado cuestionó fuertemente al Negro Ibarra, quien es el técnico azul y oro. Disparó señalando que “se dejó marcar la agenda periodística, en eso se equivocó y mucho”.