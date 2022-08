Boffelli, la figura de Los Pumas en la notable victoria frente a los All Blaks

Emiliao Boffelli, con una notable precisión, anotó muchos de los puntos que lograron Los Pumas y se convirtió en la gran figura del partido con los All Blacks. Gentileza.

Emiliano Boffelli, convertido en la gran figura del partido, no pudo ocultar su emoción después del histórico triunfo de Los Pumas como visitante frente a Nueva Zelanda, por 25 a 18, en partido correspondiente a la tercera fecha del Rugby Championship, que tiene a la selección argentina cumpliendo un gran certamen.

“Hicimos un partido increíble. Creo que podían seguir avanzando toda la noche que no nos iban a entrar. Sabíamos que no iba a ser un partido perfecto, pero nosotros hablamos de poder salir de los buenos momentos de ellos con decisión y lo hicimos. Este equipo es un orgullo”, declaró Boffelli.

La figura de Los Pumas destacó que “estoy emocionado. La primera vez que le ganamos a los All Blacks yo estaba contento por el equipo, pero no fui parte y me quedó el sabor amargo de no estar por una lesión. Por eso, apenas terminó el partido me acordé de ese momento”.

En cuanto a su revancha, el wing explicó que “me acuerdo que ese día recibí un mensaje de Matías Moroni afirmando que no nos podíamos retirar sin ganarle a los All Blacks y antes del partido lo hablamos, por eso lo abracé primero cuando terminamos”.

Los Pumas escribieron otro capítulo de su historia al vencer como visitante a los All Blacks por el Rugby Championship. Gentileza.

Boffelli, de 27 años y jugador del club Edinburgh, anotó 20 de los 25 puntos en el Orangetheory Stadium de la ciudad de Christchurch. “Ser el pateador conlleva mucha responsabilidad. Lo hacía por momentos, pero es algo nuevo para mí. Sentía que el equipo me apoyaba, pero dependía de mí para que metiera los puntos”, concluyó.