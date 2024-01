Es oficial: Claudio Echeverri fue vendido al Manchester City, ¿cuánto le queda a River?

Como era de esperarse, la última gran joya del fútbol argentino tiene destino europeo y la novela del verano duro menos de lo esperado y ya tiene un final. Es que Manchester City y River pulieron lo detalles que faltaban y Claudio ‘El Diablito’ Echeverri fue vendido.

El hincha del Millonario ya se imaginó éste desenlace luego de las declaraciones del joven futbolista chaqueño luego del triunfo por el Trofeo de Campeones ante Rosario Central en Santiago del Estero. «No voy a renovar», avisó y encendió las alarmas en la dirigencia de Núñez.

Lo cierto es que varios clubes europeos negociaban con River por quedarse con el pase de la joya argentina desde su gran actuación en el Mundial Sub 17 de Indonesia. Uno de ellos era el Manchester City a través del City Group, que en la última semana fue a fondo y cerró la negociación.

Según indicó el reconocido periodista europeo Fabrizio Romano, Echeverri fue vendido a la empresa dueña de los derechos del conjunto que dirige Pep Guardiola por 14,5 millones de euros brutos más otros 9 millones en variables y objetivos a cumplir por parte del jugador (debut, cantidad de partidos disputados, goles, etc).

