El Emperador Falcioni está contento por volver a dirigir en Independiente, en el que cumplir su tercer ciclo como entrenador. Gentileza.

Luego de varios meses y semanas muy movidas, las cosas parecen acomodarse de a poco en Independiente. Después de confirmarse la fecha de las elecciones para el 2 de octubre, la salida de Eduardo Domínguez, como la de los interinatos de Claudio Graf y Juan José Serrizuela, el Rojo volvió al triunfo con una goleada frenten a Colón, por 3 a 0,por la Liga Profesional. Ayer, JulioC. Falcioni asumió como nuevo entrenador para encarar su tercer ciclo en el club y destacó que “era difícil rechazar el ofrecimiento”.

“Es una satisfacción que en el lugar donde uno estuvo dos veces vuelvan a llamarlo. Más allá de ganar o perder, el trabajo de uno fue bueno, responsable, serio. Esta es la tercera vez que se me presenta la oportunidad de dirigir a un grande como Independiente”, declaró el Emperador.

“Si bien reconozco que el momento no es el más fácil, sabía que tenía que tomar una decisión, por la posibilidad de conocer a gran parte del plantel y haber tenido contacto con los dirigentes. Quería tener la palabra de otro sector del club, y se dio. Eso me da la tranquilidad para poder venir”, agregó.

Falcioni aseguró que no tiene ninguna cláusula para rescindir su contrato después de las elecciones. “No tengo nada firmado, me parece una falta de respeto, que no corresponde, hay una decisión de los dirigentes vigentes. Si en algún momento alguien está disconforme con mi trabajo, seguramente me lo hará saber y sabré qué hacer”, expresó.

“Con (Eduardo) Domínguez nos vimos cuando nos enfrentamos en Santa Fe y estuvimos conversando un rato nomás. El trabajo nuestro es muy cambiante y creo que lo hizo bidn, lo mismo me pasó a mí en Santa Fe. Yo sigo teniendo el mismo cariño por su persona. Tiene mucho camino por delante, a veces teniendo tropezones te va enseñando”, aseguró.

El domingo desde las 17.30, Independiente recibirá a River en el estadio Libertadores de América en uno de los partidos más destacados de la duodécima fecha de la Liga Profesional, y Falcioni ya comenzó a palpitarlo.

Falcioni, quien estuvo con Hugo Moyano al asumir como entrenador del Rojo, empezó a preparar el equipo para recibir a River por la duodécima fecha de la Liga Profesional. Gentileza.

“Seguramente hasta el viernes realizaremos algunos movimientos más y veremos cómo definimos la formación, tratando de que cada jugador que ponemos en el campo se encuentre cómodo. De a poco voy acercándome a los que no dirigí nunca y preguntarles dónde se sienten bien”, concluyó el entrenador del Rojo.