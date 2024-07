Federal A: así será el fixture para Cipolletti, Sol de Mayo y Deportivo Rincón en la Reválida

Este lunes, se conoció cómo será el fixture del Federal A para Reválida de la zona A en la que jugarán Cipolletti, Sol de Mayo y Deportivo Rincón. Los tres elencos disputarán nueve fechas para intentar salvarse del descenso.

La primera fecha se disputará el 21 de julio y Cipolletti no jugará ya que al bajarse Sansinena del torneo, cada jornada habrá un equipo que tendrá fecha libre. Mientras que Sol de Mayo recibirá a Círculo Deportivo y Deportivo Rincón deberá viajar a General Pico para enfrentar a Ferro.

Por lo que el Albinegro hará su debut en la segunda fase del Federal A recién en la segunda fecha ante Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi. Y podrá medirse ante su gente en la tercera jornada ante Estudiantes de San Luis.

Mientras que el Albiceleste visitará en la segunda jornada al Estudiantes de San Luis y volverá a Viedma en la tercera fecha para chocar ante Deportivo Rincón.

En el caso del León neuquino, su segunda presentación será en casa ante Juventud Unida y en la tercera tendrá su primer choque zonal.

Así quedó el fixture de la Reválida para Cipolletti, Sol de Mayo y Deportivo Rincón

Fecha 1 (21 de Julio)

Sol de Mayo vs. Círculo Deportivo

Juventud Unida vs. Estudiantes

Ferro vs. Dep. Rincón

San Martín vs. Huracán Las Heras

LIBRE: Cipolletti.

Fecha 2

Huracán Las Heras vs. Ferro

Dep. Rincón vs. Juventud Unida Universitario

Estudiantes vs. Sol de Mayo

Círculo Deportivo vs. Cipolletti

LIBRE: San Martín.

Fecha 3

Cipolletti vs. Estudiantes

Sol de Mayo vs. Dep. Rincón

Juventud Unida Universitario vs. Huracán Las Heras

Ferro vs. San Martín

LIBRE: Círculo Deportivo.

Fecha 4

San Martín vs. Juventud Unida Universitario

Huracán Las Heras vs. Sol de Mayo

Dep. Rincón vs. Cipolletti

Estudiantes vs. Círculo Deportivo

LIBRE: Ferro.

Fecha 5

Círculo Deportivo vs. Dep. Rincón

Cipolletti vs. Huracán Las Heras

Sol de Mayo vs. San Martín

Juventud Unida Universitario vs. Ferro

LIBRE: Estudiantes.

Fecha 6

LIBRE: Juventud Unida Universitario

Ferro vs. Sol de Mayo

San Martín vs. Cipolletti

Huracán Las Heras vs Círculo Deportivo

Dep. Rincón vs Estudiantes

Fecha 7

LIBRE: Deportivo Rincón

Estudiantes vs. Huracán Las Heras

Circulo Deportivo vs. San Martín

Cipolletti vs Ferro

Sol de Mayo vs. Juventud Unida Universitario

Fecha 8

LIBRE: Sol de Mayo

Juventud Unida Universitario vs. Cipolletti

Ferro vs Círculo Deportivo

San Martín vs Estudiantes

Huracán Las Heras vs Dep. Rincón

Fecha 9

LIBRE: Huracán Las Heras

Dep. Rincón vs San Martín

Estudiantes vs Ferro

Círculo Deportivo vs. Juventud Unida Universitario

Cipolletti vs. Sol de Mayo