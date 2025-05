Rodrigo, el fotógrafo que coleccionaba fotos de aves y descubrió una especie nueva en Neuquén

Hoy es el gran día. El silencio ya se apodera de los bosques del mundo para escuchar los aleteos en el «Global Big Day» y los observadores salen sigilosos a encontrarse cara a cara con nuevas y exóticas especies de aves en todo el planeta.

En el norte neuquino vive uno de ellos, Rodrigo Sero López (49). Es avistador de aves de Las Ovejas y fue protagonista del descubrimiento de la tenca en el año 2008, una especie nueva en el país en aquel entonces y endémica de su región.

Comesebo andino. Foto: Rodrigo Sero López.

La observación de aves empezó como un hobby cuando Rodrigo tenía 23 años. Su gran pasión siempre fue la fotografía y en las aves encontró su musa inspiradora. Colores, formas, texturas, la belleza de la naturaleza en su máximo esplendor.

Nació por casualidad en Capital Federal, pero se crió en Las Ovejas. Estudió para técnico agropecuario y se dedicó a la docencia toda la vida. “Me gusta la investigación y la vida en la naturaleza, me dediqué como algo adicional a la investigación de las aves”, comentó.

Su principal fuente de conocimiento siempre fue el territorio. “Yo me consideraba un cazador fotográfico. me colgaba la cámara y salía a sacar fotos de pajaritos, al principio. Después me empecé a dar cuenta de las diferencias y las empecé a investigar, luego a clasificarlas por especies”, recordó.

Coleccionó tantas fotos que se le ocurrió armar su propia guía. Tiempo después fue publicada con 350 ejemplares gracias al apoyo del Fondo de Inversiones. Así surgió su libro, que contiene un trabajo de años: una guía de lugares para observar aves al que le sumó su marca personal, el vínculo de los pájaros con el folclore. En su trabajo, Rodrigo hizo una revalorización cultural.

Tenca. Foto: Rodrigo Sero López.

“En las canciones de las cantoras, hay muchas aves representadas. Hay una cueca y una tonada que hablaba de la tenca con el zorzal. La letra hablaba de eso”, contó el avistador. Se comunicó con la cantora del norte neuquino de 93 años y juntos construyeron la identidad de este ave que no estaba registrada y que años después Rodrigo se topó frente a frente.

Todo surgió en una capacitación de avistaje de aves en Chos Malal que dictaba uno de los mentores y máximos exponentes de la materia en la Patagonia norte, Horacio Matarasso.

“En ese curso hablaron de la calandria patagónica y yo al profesor le dije que en la zona del departamento Minas había otra calandria que no es la patagónica. Entonces me pidió fotos de ese ave a la que me refería. Le mostré un par”, recordó. Tiempo después habló con un biólogo y terminaron comprobando que no estaba registrada y debía reportarla a Aves Argentinas: se trataba de la tenca. Así fue como convocó a Horacio Matarasso e hicieron la presentación científica. Rodrigo Sero López fue el coautor del hallazgo.

Tucu quere. Foto: Rodrigo Sero López.

En el departamento Minas, hay gran variedad de especies. Dos son endémicas, es decir, que solo se pueden encontrar en ese sitio geográfico. “En el país hay alrededor de 979 especies y en nuestra zona tenemos 164, que son las que yo incorporé en mi guía. Es un alto porcentaje, un 20% aproximadamente”.

En el país existen 18 ecorregiones con gran diversidad, cuatro de ellas se encuentran en Neuquén: Alto Andina, Monte, Estepa Patagónica y Bosque Andino Patagónico. Y en la provincia de Neuquén, se registraron 285 especies de aves.

Pato de los torrentes. Foto: Rodrigo Sero López.

La Guía de Aves del Departamento Minas de Neuquén

Es un trabajo de reconocimiento, relevamiento, sistematización tanto de las especies, su hábitat y su vínculo con los habitantes a través del canto, la música y la cultura del norte neuquino, cuyo autor es Rodrigo Sero López.

Las aves son parte del paisaje natural y cultural; y la guía tiene como objetivo recoger ese legado, aportando a la puesta en valor y reconocimiento de la identidad neuquina. Presenta el registro fotográfico de 120 aves que habitan esta región.

Playeritos. Foto: Rodrigo Sero López.

Los escenarios de captura fotográfica abarcan desde Epulauquen hasta las piletas de líquidos cloacales de Las Ovejas, el cerro La Puntilla, las escaparadas rocas de Los Guiones, nevados suelos de las orillas de lagunas, costas de arroyos y ríos.

El registro tiene un apartado denominado “Aves y folclklore”, que recoge canciones de mujeres que han trovado y recitado historias de pájaros. La tradición oral del Departamento Minas, en boca de las cantaoras, atestigua la presencia de aves signándolas con alto valor simbólico.

El proyecto fue acompañado para su publicación por el Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de Turismo de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Las Ovejas.

Rodrigo Sero se desempeña en el proyecto de investigación denominado: “Patrimonio cultural del Norte Neuquino. Gestión de su acervo y posibilidades productivas” de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

El Gran Día Mundial de Observación de Aves: Global Big Day

El Gran Día Mundial de Observación de Aves, conocido como el “Global Big Day” tiene como propósito realizar un monitoreo y relevamiento masivo y simultáneo de las aves para registrar la mayor cantidad posible durante esa jornada.

Maca plateado. Foto: Rodrigo Sero López.

El evento planetario es hoy 10 de mayo e invita a todos los observadores y amantes de la naturaleza a unirse con un mismo propósito, sin fronteras. En el mundo hay 10.000 especies de aves reportadas, de las cuales Argentina tiene unas 1.000.

Es una manera de hacer ciencia ciudadana y enriquece no solamente el conocimiento científico. Con lo que relevan, los miles de avistadores aportan a una base de datos colaborativa y online, la aplicación «Ebird» establecida en la Universidad de Cornell en Estados Unidos.

La Administración de Parques Nacionales (APN) invita a participar en la emocionante jornada de ciencia ciudadana en los parques nacionales. Desde el Parque Nacional Lanin en Neuquén organizan el Big Day 2025, donde el público visitante puede participar de las salidas guiadas gratuitas.