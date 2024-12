Fernando Gago achica el plantel para el 2025: los jugadores que no seguirían en Boca

Fernando Gago ya tendría definidos los nombres que no seguirán en Boca. Foto: @BocaJrsOficial.

Boca tendrá su último cruce de la Liga Profesional ante Independiente en la Bombonera y cerrará su año. Mientras tanto, Fernando Gago ya piensa en el armado del plantel para la próxima temporada, con los refuerzos que ya se piensan y la lista de nombres que no seguirían.

Se sabe que Pintita agarró la escoba apenas llegó, pero ahora con el comienzo de mercado de pases en los próximos días, varios nombres se irían del Xeneize. Si bien algunos se irán libres, hay otros que directamente no serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico.

Hasta el momento, los nombres que no seguirían son Guillermo Pol Fernández, Nicolás Valentini, Gary Medel, Javier García y Cristian Medina. Además, hay otros dos jugadores que también están en la cuerda floja para la próxima temporada.

La situación de los jugadores que no seguirán en Boca

El primero que no continuará en el conjunto de la Ribera es Pol Fernández, quien fue uno de los jugadores preferidos de Riquelme. Aunque se sabe que no renovó su contrato y se irá libre. Si bien había adelantado que su futuro «probablemente estaría en Brasil», Juan Pablo Vojvoda, entrenador de Fortaleza, se encargó de confirmar su llegada. Gago pierde a uno de sus titulares.

Mientras que otro que se irá libre es Nicolás Valentini. El zaguero fue apartado por el Consejo de Fútbol luego de negarse a firmar su renovación y su futuro estaría en Fiorentina. El elenco italiano ya había mandado ofertas al Xeneize pero fueron rechazadas. Por lo que el defensor irá libre y ya tendría un precontrato. No juega desde abril con la camiseta azul y oro.

Otro defensor que perderá Gago será el experimentado chileno, que volvió al club en el mercado de pases de invierno luego de 14 años. Si bien tiene contrato hasta diciembre del año que viene, no está en la consideración del entrenador y le buscarían una salida rápida. Desde Chile se rumorea un posible regreso a la Universidad Católica. En el Xeneize solo jugó once partidos.

Por el lado del arquero de 37 años, García termina su contrato en diciembre y decidieron no renovarle. Aunque todavía no hay certezas si buscará otro club o se retirará. Hace tiempo que era el tercer arquero y no competía por la titularidad.

Otra de las polémicas salidas polémicas será la de Cristian Medina, quien tiene contrato por dos años más, pero por su cortocircuito con la dirigencia, es difícil que siga en el club. Se entrena aparatado y ni siquiera es convocado luego de pedirle no jugar al entrenador tras no aceptar las ofertas de Fenerbahçe de Turquía.

Por otra parte, Juan Ramírez y Agustín Martegani aún no resolvieron su futuro. No son considerados por Gago y cuentan con chances de emigrar en este mercado. Ambos no tienen un gran rodaje y desde la dirigencia buscarían venderlos.