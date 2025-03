Fernando Signorini: «A Maradona lo abandonaron la AFA y el Estado»

En la semana en la que comenzó el juicio por la muerte de Diego Maradona, una de las frases más resonantes fue la de Fernando Signorini, histórico preparador físico del ídolo futbolístico que aseguró que a Diego «lo abandonaron».

En diálogo con «El diario del mediodía» de Río Negro Radio, el profe aclaró sus dichos y amplió: «No estuve junto a él en el último tiempo, la gente lo rodeó es la que él quería. Cuaado digo que a Diego lo abandonaron me refería al Estado, la Secretaría de Deportes y la AFA. Cuando lo trajeron a dirigir a Gimnasia dije que no estaba de acuerdo. Su sistema emocional no estaba fortalecido«.

«Si el fútbol es un hecho cultural acá lo podrían haber llevado a las universidades y las escuelas como hicieron los ingleses en Oxford. De esa manera lo hubieran protegido, sin que se tenga que sentar en un banco de un equipo de fútbol en esas condiciones, es una picadora de carne. Lo seguían usando porque pensaban en Maradona y no en Diego«, agregó.

Signorini aseguró que espera que la justicia actúe y que no es el indicado para determinar responsabilidades. «Espero que de una vez por todas se haga justicia, yo no soy quién para absolver o condenar, simplemente exijo justicia, no revancha«, afirmó.

Sobre la salud de Diego, el profe recordó los exámenes que le hicieron en la preparación al Mundial de Estados Unidos 1994. «Exigí un control médico completo. Un neurólogo le hizo un mapeo cerebral y ya desde ahí se detectó una necrosis por el consumo de cocaína. Muchos hicieron oídos sordos sobre eso, el limón todavía tenía jugo y había que exprimirlo. Fueron muy despiadados con él», indicó.

Además, recordó cuándo fue la última vez que estuvo junto a Maradona. «La última vez que estuve con él fue la noche del velatorio de Don Diego, después pasaron como 5 o 6 años que ya nunca más nos vimos, ese fue el último diálogo, el último abrazo».

Escuchá a Fernando Signorini en Río Negro Radio

