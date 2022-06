Fuerte cruce entre Beccacece y Gallardo en Defensa-River

Marcelo Gallardo es el mejor entrenador del fútbol argentino hace años y tiene una personalidad particular. No es fácil llevar adelante los éxitos que ha cosechado con perfil bajo y para buena parte del ambiente del fútbol (que no pertenece a River) es considerado «altanero».

Por su parte, Sebastián Beccacece es otro de los buenos técnicos, aunque con menos pergaminos. Es parte fundamental de la historia de Defensa con el proceso que encabeza y que está en su segundo ciclo, tras los pasos por Independiente y Racing con mucha más pena que gloria.

El exayudante de Jorge Sampaoli también es criticado por ciertos comportamientos en los que a veces parece un jugador más.

Así ocurrió en el partido entre Defensa y Justicia y River, que tuvo situaciones de gol para los dos equipos pero terminó en empate sin goles. En el complemento, el Millo se venía y Beccacece tuvo una reacción insólita y hasta ridícula, que no es la primera de este tipo.

El técnico del Halcón no dejó que un jugador rival sacara un lateral como forma de protesta porque no lo dejaban hacer un cambio y el árbitro Facundo Tello Figueroa, correctamente, lo expulsó. Beccacece siguió protestando y se fue haciéndole gestos al árbitro.

Lo particular es que se cruzó desde lejos con Gallardo y se «carajearon», algo poco común entre DT del fútbol argentino.

"¿QUIÉN SOS VOS?"



El increíble cruce entre Beccacece y Gallardo luego de que el DT de Defensa interrumpa un lateral para River.#LigaProfesional pic.twitter.com/1HIzssLo2y — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 6, 2022