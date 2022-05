Gallardo define el equipo de River para el último partido de su grupo en la Libertadores

Marcelo Gallardo definirá en el último entrenamiento que realizará esta tarde el equipo que enfrentará a Alianza Lima por la última fecha de la etapa de grupo de la Copa Libertadores. Gentileza.

River tendrá esta tarde su última práctica antes del partido de mañana frente a Alianza Lima (Perú) y Marcelo Gallardo terminará de definir el equipo que buscará una victoria para tratar de quedar como uno de los mejores primeros, para tener la posibilidad de definir más series de local en caso de seguir avanzando en la Copa Libertadores.

Después de la buena noticia de los resultados negativos en los testeos de protocolo de la Conmebol, el Millonario jugará con un equipo muy parecido al que goleó a Colo Colo, la semana anterior, cuando aseguró su pasaporte a a próxima ronda de la Libertadores en el Monumental.

Es una fija la vuelta de Enzo Pérez, quien estuvo ausente contra los chilenos por acumulación de tarjetas amarillas, en lugar de Bruno Zuculini y el cipoleño Ezequiel Centurión podría mantenerse en el arco pese a que Franco Armani ya está para volver después de haber padecido Coronavirus.

No habría más variantes en el once titular que presentará el equipo, porque el Muñeco Gallardo no parece decidido a realizar cambios en la defensa Millonaria ni en la zona de medio y la delantera, liderada por Julián Álvarez.

El cipoleño Ezequiel Centurión podría seguir en el arco millonario, si bien Franco Armani se recuperó de su contagio de Coronavirus. Gentileza.

La posible formación de River contra Alianza Lima por Libertadores sería con Centurión o Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez y Milton Casco; Pérez, Enzo Fernández; Agustín Palavecino, Nicolás De la Cruz y Esequiel Barco,; y Julián Álvarez.