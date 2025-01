Gary Medel habló por primera vez tras su salida de Boca: «No me sentía feliz»

Gary Medel volvió al fútbol chileno. El Pitbull fue presentado como nuevo refuerzo de la Universidad Católica, el club donde surgió y habló de su breve segundo ciclo en Boca. Estuvo solo cinco meses en el Xeneize y reveló que «no se sentía feliz».

El volante, que alterna como defensor central, habló en conferencia de prensa en Chile y reveló detalles de su anticipada rescisión de contrato en el Xeneize, que vencía a fines de 2025. “Estaba jugando poco y no era feliz. Necesitaba volver a encontrarme conmigo mismo y la alegría del fútbol que siento al estar adentro de la cancha», planteó.

Aunque remarcó que mantiene una buena relación con Juan Román Riquelme, quien fue su excompañero en 2010, y los integrantes del Consejo de Fútbol: «No me sentía bien, eso fue lo que pasó. Estoy agradecido con Boca porque siempre me ha tratado bien”.

Sus problemas en elenco de la Ribera comenzaron con la llegada de Fernando Gago. A diferencia de la etapa con Diego Martínez, el exjugador de la selección trasandina disputó tan solo 41 minutos entre la derrota contra Lanús y el triunfo frente a Unión.

Se conoció que sus condiciones físicas no eran del gusto de Pintita, por lo que su estadía en Brandsen 805 no iba a durar mucho. Y así fue que su paso finalizó con solo once partidos disputados y ningún gol.

Gary Medel volvió a la Universidad Católica tras su paso por Boca

En este contexto, el Pitbull volvió a los Cruzados y firmó hasta diciembre de este año. «Tengo una emoción muy grande. Agradezco el esfuerzo que hicieron por volver a traerme. Voy a entregar lo mejor de mi por mis compañeros y los hinchas. Estoy feliz, contento e ilusionado», comentó.

Gary Medel durante su presentación en la Universidad Católica. Foto: @Cruzados.

Medel ya había tenido experiencia en la Católica. Durante su primer paso, estuvo tres temporadas (2006-2009) y sumó más de 80 partidos disputados. Además, anotó una decena de goles y tuvo su primer rodaje en torneos internacionales.

«Vengo con muchos más años. Estuve jugando poco y tengo que empezar a agarrar ritmo. Estamos haciendo una mini pretemporada. Quiero aportar jerarquía, experiencia y dar lo mejor por el club para lograr cosas importantes«, finalizó.