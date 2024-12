Gago apartó a Gary Medel y no seguiría en Boca el año que viene

Fernando Gago ya piensa en el Boca 2025 y, además de planificar los refuerzos, es sabido que algunos jugadores se irán del club al no ser tenidos en cuenta como es el caso de Gary Medel.

El chileno no formó parte de las últimas convocatorias y entrena apartado del plantel. El entrenador no lo tiene en consideración y por esa razón no seguiría en el club el año que viene.

Desde su regreso al Xeneize apenas jugó en 10 partidos y solo fue titular en 6. No marcó goles y le sacaron cinco tarjetas amarillas.

El jugador de 37 años volvería a la Universidad Católica de Chile, club donde se formó y dio sus primeros pasos en el fútbol.

El cupo de extranjero y un refuerzo al caer

Con esta salida, Boca dispondría de un cupo de extranjero más. También liberó uno Luis Advíncula que obtuvo la ciudadanía argentina.

El que ocuparía rápidamente uno de esos cupos es el chileno Carlos Palacios de Colo Colo. Ya tiene un acuerdo por el delantero a cambio de 5 millones de dólares.