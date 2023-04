Grindetti pidió 30 días de licencia en la intendencia de Lanús para presidir Independiente

En medio de una grave crisis institucional, económica y deportiva, Néstor Grindetti publicó dos videos en sus redes sociales en los que confirmó que asume el interinato en la presidencia de Independiente tras la renuncia de Fabian Doman.

Además, el dirigente ratificó que se tomará 30 días de licencia como intendente de Lanús para trabajar exclusivamente en el club. Ayer había dicho «ser presidente requiere de una disposición absoluta» y que su responsabilidad como intendente no le permitía «afrontar de manera permanente».

Como marca el estatuto del club, Grindetti queda a cargo por un plazo máximo de 90 días. Cumplido ese tiempo se llamará a una Asamblea que definirá qué miembro de la comisión directiva completa el mandato que comenzó en octubre del año pasado.

En declaraciones de hoy, Doman responsabilizó a Grindetti por la situación económica. «Era el responsable de hacer el plan económico. Él mismo lo dijo, no digo que no laburó, quizás no le salió», expresó el expresidente.

En su mensaje de hoy, el intendente de Lanús señaló sobre la renuncia de Doman: «Me sorprendió. Evidentemente es una situación que lo superó y es súper entendible desde lo humano».

«Voy a acompañar a los jugadores, vamos a seguir trabajando con toda la comisión para conseguir recursos y definiremos un nuevo cuerpo técnico. Cómo me enseñó mi viejo, ante la adversidad hay que ponerle el pecho», agregó.

Grindetti reconoció que «el problema de la deuda es el más grave» del club, confío en que «se va a solucionar» y aseguró que «están trabajando en eso».

Marconi: «Fue una decisión con un grado de irresponsabilidad»

El vicepresidente 2° de Independiente, Juan Marconi, apuntó contra Fabian Doman por su renuncia a la presidencia del club. «Fue una decisión inesperada la de Doman. Con un grado de irresponsabilidad en algún punto, pero institucionalmente Independiente está por encima de cualquier nombre», expresó.

«Son decisiones personales. Hay que respetarlo, pero es un daño institucional muy grande. Ojalá que a partir de esta enorme crisis sea un buen momento para crecer», agregó.

«Esta Comisión Directiva está presente, la mayoría yendo para Rosario, pero obviamente que es un momento feo el que le toca pasar al hincha. Tenemos que poner el pecho y seguir», continuó.

«Tenemos la confianza plena en que lo vamos a revertir. Por algo la gente nos eligió. Sin dar nombres, en la Comisión Directiva hubo mucho aporte, no es verdad que no hubo plata, y sirvieron para levantar varias inhibiciones», finalizó Marconi.