Gustavo Alfaro reveló por qué Adam Bareiro le pidió quedarse en River y no ir a Paraguay: «Coincidimos»

Antes de que comience la doble fecha de Eliminatorias, River tuvo una buena noticia con respecto a las convocatorias. El delantero paraguayo Adam Bareiro le pidió a Gustavo Alfaro no ser convocado para ponerse a punto en el Millonario. Y ahora, el entrenador reveló detalles de cómo fue el planteo del jugador.

Luego de que tomara revuelo el rechazo de Bareiro para vestir la camiseta de Paraguay, el técnico argentino se encargó de argumentar los motivos por los que decidió quedarse en el elenco de Núñez.

«Yo le decía que quiero tener su mejor versión, y le pregunté por qué no la puedo tener. Coincidimos y me dijo que una de las razones era la cuestión física; por la Copa América, no pudo hacer pretemporada, y eso para él es esencial para tener su mejor forma«, contó Alfaro.

Además, reveló detalles sobre cómo fue la comunicación con el exjugador de San Lorenzo y aclaró que la charla fue en buenos términos. «Si no tiene su mejor versión, no le sirve ni a la Selección de Paraguay ni a River. Yo le manifesté que necesito su mejor versión y que juegue en River, porque si no juega le va a costar. Y entonces coincidimos en el hecho de que si necesitaba un tiempo para trabajar lo iba a tener, pero ojo: el lugar que uno deja vacío puede ser ocupado por otro, nadie tiene asegurado nada; cada convocatoria es una historia distinta», sostuvo.

El delicado momento de Bareiro en la Selección de Paraguay

Justamente el contexto del jugador no es el mejor en su selección. Si bien Alfaro lo incluyó en la la lista de convocados para la anterior doble fecha de Eliminatorias, no le dio minutos dentro de la cancha. En ese sentido, se quedó afuera del banco contra Uruguay y ante Brasil fue alternativa pero no ingresó en el histórico triunfo por 1-0.

Mientras tanto, el Profesor se prepara para el partido contra Venezuela de esta noche luego de igualar ante Ecuador y el Príncipe está cumpliendo con lo que prometió: seguir poniéndose a punto bajo las órdenes de Marcelo Gallardo en el River Camp.