Se pudrió en Intrusos: El Eternauta abrió una grieta entre Rodrigo Lussich y Andrea Taboada

El conductor Rodrigo Lussich y la panelista Andrea Taboada protagonizaron un fuerte cruce que fue desencadenado por opiniones políticas sobre la serie El Eternauta y terminaron por reprocharse sus puestos de trabajo. Acá te contamos lo que sucedió.

El fuerte cruce entre Rodrigo Lussich y Andrea Taboada

“Hoy la guerra es política. No habría que politizarlo, seguro, coincido. Pero en este país es muy difícil. El Encargado tiene cierta bajada de línea de los libertarios y El Eternauta va por el lado de ‘Nadie se salva sólo’ que es una frase que ha usado mucho el peronismo. Eso está aunque yo esté de acuerdo o no”, dijo Rodrigo Lussich en Intrusos.

Sin embargo, Taboada expresó su desacuerdo: “No me parece que tengamos que reforzar esa grieta ahí”. Ante esto, el comunicador retrucó: “Bueno, cuando conduzcas el programa de Andrea Taboada, no lo refuerces, me estás diciendo que yo no tengo que reforzar algo”.

Afligida, calmó las aguas: “Pero no Rodrigo, estamos debatiendo con respeto” a lo que Lussich continuó con tono elevado: “Con respeto te estoy diciendo esto porque creo que está, si a vos no te gusta es otra cosa”.

Por su parte, la panelista retomó: “Bueno, está bien, pero estamos charlando (…)”. El cruce continuó entre supuestos malos entendidos entre lo dicho anteriormente. Al respecto, el periodista negó: “No presumo por ser el conductor” y Taboada no perdió pisada: “Pero me lo dijiste recién” a lo que respondió: “No, te dije que me dejes hacer el programa que tengo ganas”.

Nuevamente, con un tono de voz sostenido, el conductor enfatizó: “Cuando hagas tu programa, manejás el esquema que vos quieras”. Tras la aceptación de su compañera, que sostuvo que lo acompaña, puso en duda su labor: “Boeh, está bien, después lo charlamos”.

Minutos más tarde, Lussich pidió perdón en vivo: “Te pido disculpas, Andre, si te hablé mal. Me quedé mal. No me gusta laburar así. Si te hablé de una manera que se interpretó como un destrato te pido disculpas. Soy una persona vehemente, por eso siempre parezco enojado. Yo soy un laburante y la gente lo sabe, no pasa por hacerme el canchero. Si se interpretó así le pido disculpas a la gente. No hay nada personal. Se me vuelan los patos”.

Al respecto, Taboada le respondió: “Yo honro el lugar que tengo en el trabajo”. El conductor concluyó: “Te respeto como profesional y como persona, por eso, si te hablé de una manera que se interpretó como un destrato te pido disculpas, estábamos discutiendo y tal vez te lo dije de manera vehemente, soy una persona vehemente, entonces siempre parezco enojado y no estaba enojado”.

