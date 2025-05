Non habemus papa: salió humo negro de la chimenea de la Capilla Sixtina tras la primera votación del cónclave

En horas de la tarde de este martes, a las 16:10, tras la primera votación en la que ningún candidato logró los votos necesarios, los cardenales anunciaron que todavía no hay papa a la multitud de la Plaza San Pedro al mundo con una fumata negra. El cónclave para elegir al próximo papa continuará mañana.

Una espesa humareda negra se elevó este miércoles a las 21 hora local (16 hora argentina), del tejado de la Capilla Sixtina indicando al mundo que aún no hay nuevo Papa, señal de que los 133 cardenales encerrados en su interior no lograron escoger al sucesor del papa Francisco, constataron periodistas de AFP. Más de treinta mil personas llegaron a la Plaza de San Pedro para presenciar la fumata que determinaría con humo blanco o negro, si se lograba elegir papa o no en el cónclave de cardenales electores. Así lo informaron desde la Jefatura de Policía.

Votación de los 133 cardenales: cuántos votos se necesitan para elegir a un nuevo papa

Según el procedimiento canónico, se requieren dos tercios de los votos —en este caso, 89 de los 133 cardenales presentes— para que un candidato sea proclamado como el Pontífice número 267 de la Iglesia Católica.

Las deliberaciones continuarán este jueves con cuatro nuevas votaciones posibles: dos por la mañana y dos por la tarde, hasta que se alcance el consenso necesario. Si ninguna da resultado, el proceso se repite diariamente bajo el mismo esquema.

Se trata del cónclave más diverso e internacional de la historia, con representantes de 70 países y una fuerte impronta de las “periferias” del mundo católico, una marca distintiva del papado de Francisco.

¿Cuándo y a qué hora continuarán las próximas rondas de votaciones durante el Cónclave?

En caso de elección, el nuevo Papa será anunciado con fumata blanca, seguida del tradicional “Habemus Papam” pronunciado por el cardenal protodiácono desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

De acuerdo el cronograma oficial publicado por Vatican News. Este jueves, los cardenales electores se reunirán antes de las 8:00 (3:00 en la Argentina) en el Palacio Apostólico, para celebrar la Santa Misa y las Laudes en la Capilla Paulina.

Luego, se retirarán a la Capilla Sixtina a las 9:15 (4:15 horas en Argentina) para recitar el Ora media y luego comenzarán las votaciones. Si nuevamente no hay acuerdo, habrá una fumata negra al finalizar las dos rondas matutinas de votaciones. Si en la primera un cardenal logra el consenso de dos tercios, entonces habrá una fumata blanca.

Posteriormente los cardenales almorzarán alrededor de las 12:30 (7:30) en Santa Marta, donde actualmente se están hospedando. Después, a las 15:45 en Italia y 10:45 en Argentina saldrán al Palacio Apostólico. Hasta que finalmente a las 16:30 (11.30) se prevé que estén nuevamente en la Capilla Sixtina para otras dos votaciones. De nuevo, habrá una fumata negra si no hay resultado positivo en ninguna de las dos, o blanca si en alguna hay acuerdo. Sobre las 19.30 (15.30), celebrarán las Vísperas.