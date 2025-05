Riquelme cruzó a Gabriel Anello tras sus polémicas declaraciones: «Contra Boca vale todo»

El periodista y conductor de radio Gabriel Anello fue protagonista de una gran polémica al realizar comentarios discriminatorios contra Juan Román Riquelme, presidente de Boca. Luego de la repercusión que se generó, el mandatario Xeneize rompió el silencio y adelantó que irá a la Justicia.

Luego de que el periodista utilizara insultos racistas, Riquelme fue tajante: “a mí me tocó un color de piel normal, pero no tengo ningún problema con los colorados, blancos, rubios, negros. Respeto a todos. Mi hija me dijo: ‘Nunca van a parar, siempre van a hablar mal de vos, pero trabajá tranquilo que sos el negro más lindo del mundo’. Eso es una maravilla”.

En ese sentido, el presidente del Xeneize criticó que “cuando es en contra de Boca vale todo«. Y remarcó: «Yo lo único que tengo claro es que amo a mi club, que los hinchas aman al club, y lo vamos a cuidar. Presentamos el mayor superávit de la historia, así que se ve que tan brutos no somos”.

Durante su entrevista con C5N, Román dejó en claro que la situación continuará en la Justicia. «Eso se ocupará la gente del club, los abogados», anunció y sentenció: «Yo a esta persona no la conozco, sé que es periodista y nada más».

Qué dijo Gabriel Anello contra Juan Román Riquelme

«Los que no van al colegio como Riquelme son unos negros ignorantes», fue el primer comentario ofensivo que lanzó el periodista y luego redobló la apuesta. «A mí no me corren con el Inadi, a los negros se los llama negros y a los marrones se los llama marrones«.

«Yo soy un tipo que me sobra calle y me sobran huevos y Riquelme, Mansilla 2668, a trompadas en la puerta, no esto de ‘te mando un abogado’, pero mandame los abogados que vos quieras. Yo no soy anti Boca, yo al que no respeto es al negro de Riquelme”.