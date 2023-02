«Hay Scaloni para rato»: el entrenador renovó su contrato en la Selección Argentina

Luego de una negociación que se estiró más de lo pensado, Lionel Scaloni selló su continuidad a cargo de la dirección técnica de la Selección Argentina de fútbol.

El entrenador renovó su contrato hasta 2026 y encabezará el ciclo rumbo al Mundial de ese año en Estados Unidos, México y Canadá. Antes, tendrá la Copa América 2024 también en USA.

El anuncio se dio tras una reunión entre Scaloni y el presidente de AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, en París en la antesala de la entrega de los Premios The Best de FIFA.

El DT es el principal candidato a ganar el galardón en su categoría, como el mejor entrenador del mundo en 2022. Compite con Carlo Ancelotti (Real Madrid) y Pep Guardiola (Manchester City).

«Hay Lionel Scaloni para rato», fue la frase de la publicación oficial en redes sociales de la Selección. Por el lado de Tapia el mensaje fue: «Cuando la confianza es alta, la comunicación es sencilla y efectiva. Seguimos afianzando el proyecto de selecciones nacionales, junto a Lionel Scaloni, el DT campeón del mundo».

El reencuentro de la Selección será el 23 de marzo para el amistoso contra Panamá en el Estadio Más Monumental. Las Eliminatorias para el Mundial de 2026 comenzarían en septiembre.

"NO COSTÓ, SOMOS HOMBRES DE PALABRA": Chiqui Tapia habló con #ESPNF360 en la previa de los Premios The Best y se refirió a la renovación de Scaloni hasta 2026. pic.twitter.com/PBtvR1VNJr