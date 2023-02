Messi, Scaloni y Dibu Martínez compiten en los Premios The Best: horario y TV

Lionel Messi y Dibu Martínez, nominados al The Best de FIFA.

Después de la conquista en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi, Emiliano Martínez y Lionel Scaloni, están entre los candidatos a quedarse con el premio The Best, al mejor en sus respectivos puestos.

La séptima edición de la FIFA se llevará a cabo este lunes en París, desde las 17 de Argentina y la televisación estará a cargo de la plataforma Star+, y las señales deportivas TyC Sports y ESPN.

Además de las nominaciones a Messi como mejor futbolista, al Dibu Martínez como el arquero más destacado y a Scaloni como el DT más sobresaliente, se suma la hinchada argentina como «mejor afición».

El proceso de votación contó de tres instancias: la primera, con el voto del público; la segunda, por parte de un grupo seleccionado de periodistas y el restante se dividirá entre los técnicos de las selecciones nacionales inscriptas a FIFA y sus capitanes.

Messi ya ganó el The Best en el año 2019. Desde el primero en 2016, solo no quedó entre los tres ternados finales en 2018. Dibu Martínez es el primer arquero argentino ternado y Scaloni el tercer entrenador luego de Mauricio Pochettino (3° en 2019) y Marcelo Bielsa (3° en 2020).

Todos los nominados

Mejor jugador: Lionel Messi (Argentina-Paris Saint Germain), Karim Benzema (Francia-Real Madrid), y Kylian Mbappé (Francia-PSG);

Mejor arquero: Emiliano Martínez (Argentina), Yassine Bounou (Marruecos) y Thibaut Courtois (Bélgica);

Mejor técnico: Lionel Scaloni (Selección Argentina), Carlo Ancelotti (Real Madrid), y Pep Guardiola (Manchester City);

Mejor gol: Marcin Olesky, Dimitri Payet y Richarlison.

Mejor hinchada: Argentina, Japón y el árabe Abdullah Al Salmi que caminó 55 días por el desierto para estar presente en los partidos de su país.

Mejor futbolista femenina: Beth Mead, de Arsenal (Inglaterra); Alex Morgan, de San Diego Wave (Estados Unidos) y Alexia Putellas, de Barcelona (España).

Mejores arqueras: Christiane Endler, Ann-Katrin Berger y Mary Earps.

Mejores entrenadoras: Sonia Bompastor, Pia Sundhage y Sarina Weigman.