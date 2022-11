Heinze fue presentado en Newell’s: «la decisión no me costó»

Gabriel Heinze fue presentado hoy como nuevo entrenador de Newell´s luego de firmar su contrato con el club de Rosario hasta diciembre de 2023 y aseguró que «con mucha pasión y esfuerzo» buscará «construir algo lindo» en la Lepra.

“Hay muchos sentimientos y la decisión de estar acá es en gran porcentaje por lo que uno siente por este club. Lo demás se irá construyendo día a día. Hicimos un análisis y empezó a acercarse un poco más la posibilidad, no me costó decidir venir acá”, expresó el Gringo en conferencia de prensa.

Y agregó sobre el cierre de la temporada: “El equipo ha tenido gran valentía. Hubo gran labor de los dos cuerpos técnicos que hubo en el año. Posicionaron a Newell’s en el lugar donde hoy está. Las competiciones internacionales son muy bonitas pero falta mucho, vamos día a día y tratando de construir algo lindo”.

"ANTES LE PEGABA A LA PELOTA Y AHORA NO LE PEGO MÁS", Gabriel Heinze y las diferencias sobre su último paso por Newell's. pic.twitter.com/M1j0VjOHLv — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2022

Además, reveló: “No es la primera vez que tengo oferta para dirigir a Newell’s. La primera la rechacé, en esta hicimos un análisis profundo y también el deseo de estar acá pesó”.

Por último, Heinze manifestó: «Voy a hacer lo mismo que cuando vine antes. Con mucha pasión y esfuerzo, daremos todo lo que podamos. No creo que tenga que decirle algo al hincha, primero porque nunca me gustó, pero no se va a apartar de lo que hice antes».

Newell´s es el club en el que Heinze debutó como jugador y donde se retiró en 2014 tras consagrarse campeón un año antes. Su carrera como DT comenzó en Godoy Cruz, en 2015, aunque fue con el pie izquierdo ya que cosechó solo dos victorias, otros dos empates y seis derrotas.

Su siguiente escala fue en Argentinos Juniors, donde se destaca el ascenso que consiguió a la Primera División. Los buenos resultados con el «Bicho» lo llevaron a desembarcar en Vélez en 2017, cuando el equipo de Liniers estaba en una situación muy delicada con los promedios.

Durante su estadía en Vélez, Heinze logró cambiarle la cara al equipo, lo hizo alejarse de las últimas posiciones en la tabla de promedios y hasta llegó a clasificarlo a la Copa Sudamericana de 2020. Su última experiencia como director técnico fue en el Atlanta United de Estados Unidos, equipo en el que acumuló cuatro victorias, ocho empates y cinco derrotas en 17 partidos.