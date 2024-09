Horas clave para el futuro de Diego Martínez en Boca: el Consejo de Fútbol convocó a una reunión

Diego Martínez no tiene la continuidad asegurada en el Xeneize tras la derrota en el Superclásico. Foto: FBaires.

Luego de la derrota en la Bombonera ante River, el plantel de Boca tuvo libre este domingo y volverá a los entrenamientos este lunes. Aunque la gran duda pasa por el futuro de Diego Martínez, quien aseguró que tiene «fuerzas para seguir» aunque en las próximas horas habrá una reunión de la dirigencia xeneize.

Tras la caída en el superclásico, el entrenador habló en conferencia de prensa y dejó en claro sus intenciones de continuar en el cargo, pero remarcó que quiere lo mejor para el club. Mientras descansan en el hotel donde el Xeneize se concentra, Martínez junto con su principal ayudante Cristian Bardaro, se reunió con Marcelo Delgado y Mauricio Serna, integrantes del Consejo de Fútbol.

Si bien aclararon que las charlas luego de los partidos son habituales, se sabe que la situación de anoche no fue un encuentro común. Por el momento no se tomó ninguna determinación puertas adentro de Boca, aunque no sería sorpresivo que cambie el panorama en los próximos días.

Las intenciones del Consejo de Fútbol con Diego Martínez en Boca

Desde la dirigencia del Xeneize tienen intenciones de que Martínez continúe al frente del equipo el próximo sábado cuando visite a Belgrano por la Liga Profesional. Sin embargo, la situación puede cambiar y en los próximos días habrá una nueva reunión con el entrenador y sus colaboradores.

Si bien el Consejo cree que le será muy difícil a Martínez poder revertir el presente futbolístico del equipo. Por el momento tiene el apoyo y su situación puede cambiar días Pese a que por ahora lo bancan, esto será día a día y tendrá que ver también cómo se sienta el entrenador.

Los objetivos que tiene Boca hasta fin de año

Boca está a nueve puntos de Vélez, el líder de la Liga Profesional y tiene un partido más, por lo que parece muy díficil que pueda pelear por el título aún con 12 fechas por delante. Por lo que su principal objetivo deberá ser sumar la mayor cantidad de puntos para lograr la clasificación a la próxima Copa Libertadores mediante la tabla acumulada.

Pero además, el el Xeneize está en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Gimnasia. Desde el elenco azul y oro sueñan con la consagración para lograr un título en este año,

Por otro lado, el Xeneize está en los cuartos de final de la Copa Argentina: su próximo rival será algo que no consigue desde marzo de 2023. Algo que también le daría un lugar en la próxima competencia continental.