Chiquito Romero: «Le pido disculpas al hincha de Boca por la situación final»

Después de que River le ganara a Boca en La Bombonera, Chiquito Romero protagonizó un momento de tensión camino al vestuario al cruzarse con un hincha en la platea. La escena, que fue captada por varias cámaras, se viralizó y el arquero salió a disculparse.

Tras el encuentro se produjo un feroz cara a cara entre Chiquito Romero y varios fanáticos del Xeneize en la platea baja del estadio. Por esa razón, el experimentado arquero recibió una contravención.

En zona mixta, el exarquero de la Selección Argentina se refirió directamente a lo sucedido: “Antes que nada voy a arrancar por lo importante, no es que el partido no lo sea, pero ofrecerle mis disculpas al hincha de Boca por la situación final, cuando el muchacho me putea, con la sangre caliente, se me fue a la cabeza. Obviamente que ni yo ni nadie sale a jugar un partido para perderlo”.

Al ser consultado puntualmente sobre qué le dijo el socio del Xeneize para hacerlo enojar tanto, explicó: “El muchacho me puteó, me puteó con tantas ganas que justo me encontró, lamentablemente me estaba yendo tranquilo, caliente pero tranquilo, y bueno, me encontró, se me fue la cabeza y volví”.

Además, agregó: “No quería que suceda, le ofrezco disculpas porque estuve mal con la reacción, tendría que haberlo dejado pasar e irme. Está también en su derecho de expresarse y ya está”.